Iga Świątek wozi się prawdziwym cackiem. Auto za grubą fortunę, ona nawet tego nie ukrywa!

W zeszłym sezonie uzbierała turniejowego hat-tricka, wygrywając trzeci rok z rzędu imprezę w Katarze. Za moment może podobny wyczyn powtórzyć w Stuttgarcie. Choć impreza rangi WTA500, to najbardziej prestiżowa z wszystkich "pięćsetek". Wystarczy spojrzeć na główną drabinkę, która roi się od zawodniczek z czołówki touru. Z czołowej dziesiątki listy WTA nie ma jedynie piątej Jessiki Peguli i szóstej Marii Sakkari.

Świątek grę o tytuł w Stuttgarcie rozpocznie od drugiej rundy, jej rywalką będzie lepsza konfrontacji Tatjana Maria (66. WTA) - Elise Mertens (30. WTA). Oczywiście znów do wygrania jest Porshe, jeden ze sponsorów turnieju, ekskluzywny samochód, który produkowany i projektowany jest m.in. w Stuttgarcie. Tenisistka z Raszyna została zapytana, jakim kierowcą jest na co dzień i czym lubi wyjechać z garażu. - To zależy. Kiedy dużo trenuję i jestem zmęczona, to lubię mieć spokój w samochodzie. Bardzo podoba mi się komfort Panamery. Naprawdę, czasami włączam głośną muzykę, ale ogólnie jest całkiem cicho i całkiem gładko. Nadal można poczuć sportowy klimat. Czasem lubię pojechać trochę szybciej, ale bez szaleństw. Oczywiście na korcie mam tyle adrenaliny, że czasami nie potrzebuję jej więcej poza nim. W domu mam też Porshe 911. Czasem chcę coś zmienić i przesiadam się do 911 - wyznała.

Niespełna 23-letnia tenisistka zapracowała sobie na te wspaniałe wozy świetną grą w tenisa. Porsche Panamera 4S e-hybrid to efekt triumfu w Porsche Tennis Grand Prix 2022, warte ok. 500 tys. zł. Model 911, o którym wspomniała w konferencji to nagroda za triumf w WTA w Stuttgarcie w 2022 roku. Za zwycięstwo w zeszłym roku obdarowano ją modelem Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, wyceniane na ok. 800 tys. zł.