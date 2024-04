Iga Świątek - Xiyu Wang Transmisja TV WTA Madryt Gdzie oglądać mecz Świątek - Wang STREAM ONLINE LIVE 25.04.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Łzy same napływają po tym zdjęciu Igi Świątek. Wspomnienia od razu stają przed oczami, wyjątkowa chwila

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Xiyu Wang w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. 23-letnia Chinka zajmuje 52. miejsce w rankingu. Ma 182 cm wzrostu, jest leworęczna i gra siłowy tenis oparty na bardzo mocnych uderzeniach z głębi kortu. Starsza od Igi Świątek o 2 lata Xiyu Wang była liderką juniorskiego rankingu. Wygrała juniorski US Open w singlu i Wimbledon w deblu (w 2018 r.). Iga Świątek nigdy wcześniej z nią nie grała.

Iga Świątek nigdy nie wygrała turnieju w Madrycie. Tenisiści walczą w Magicznym Pudełku (La Caja Magica), jak nazywany jest efektowny kompleks sportowy w stolicy Hiszpanii. Warunki są tam bardzo wymagające. To jedyny duży turniej rozgrywany na kortach ziemnych, którego polska "Królowa Mączki" nigdy nie wygrała. W pozostałych Iga Świątek okazała się najlepsza po dwa razy (Rzym i Stuttgart) albo nawet trzykrotnie (Roland Garros). W stolicy Hiszpanii wystąpiła tylko w latach 2021 i 2023. Rok temu po pasjonującym trzysetowym boju przegrała w finale 3:6, 6:3, 3:6 z Aryną Sabalenką, która w Madrycie zazwyczaj prezentuje się świetnie.

Iga Świątek przyznała, że warunki w Madrycie są wymagające. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Rok temu Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski - dzieliła się spostrzeżeniami. - Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie.

Mecz Iga Świątek - Xiyu Wqang w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 25 kwietnia. Początek meczu Świątek - Wang po godzinie 19 (nie wcześniej, piąty mecz od godz. 11, po meczu Rafaela Nadala). Transmisja TV z meczu Świątek - Wang w Madrycie na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE..

