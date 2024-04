Iga Świątek zdradziła, co ją łączy z Julią Roberts!

Iga Świątek jest już w Stuttgarcie, gdzie wczoraj zwiedzała muzeum porsche i wzięła udział w specjalnej sesji zdjęciowej. Liderka rankingu pierwszy mecz zagra w środę lub czwartek, a rywalkę pozna po meczu Belgijki Elise Mertens z Niemką Tatjaną Marią. Iga Świątek w Stuttgarcie triumfowała w latach 2022 i 2023. Teraz ma szansę wygrać już trzecie porsche - nagrodę dla triumfatorki.

Iga Świątek i Julia Roberts mają tego samego sponsora

Iga Świątek to światowa gwiazda, a stajnia jej sponsorów stale się powiększa. Polka właśnie ogłosiła początek nowej współpracy marketingowej. Związała się z firmą Lancome - producentem kosmetyków i perfum. Ambasadorką tej marki jest również słynna aktorka Julia Roberts. "Zostałam pierwszą ambasadorką Lancôme w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie. A być w gronie tak utalentowanych i inspirujących kobiet jak Julia Roberts czy Zendaya… No to jest coś" - napisała Iga Świątek, która niedawno - w trakcie Indian Wells - została zapytana, które gwiazdy showbiznesu zaprosiłaby do swojego boksu na mecz. - Taylor Swift, Harrisona Forda i Julię Roberts - odpowiedziała Polka.

💄 Zostałam pierwszą ambasadorką Lancôme w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie. A być w gronie tak utalentowanych i inspirujących kobiet jak Julia Roberts czy Zendaya… No to jest coś. Stay tuned! #współpracasponsorska pic.twitter.com/ru7aKCd6wy— Iga Świątek (@iga_swiatek) April 15, 2024

