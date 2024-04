Iga Świątek utknęła w aucie i nie mogła z niego wyjść! Konieczna była pomoc [WIDEO]

Te słowa Igi Świątek o jej rywalkach odbiją się szerokim echem! Przyznała to wprost, wielu będzie zaskoczonych jej postawą

Iga Świątek pokonała Celine Naef! Polka ograła Szwajcarię i awansowała do finałów Billie Jean King Cup!

Zniewalająco piękna polska tenisistka szykuje się do ślubu z Jerzym Janowiczem?! Wymowne zdjęcia Domachowskiej. Działo się!

Iga Świątek po udanym występie w barwach reprezentacji Polski (zwycięstwo 4:0 nad Szwajcarią) wraca do rywalizacji w cyklu WTA. Przed Polką ulubiona część sezonu - seria turniejów na mączce. Na początek liderka rankingu WTA powalczy w Stuttgarcie, gdzie triumfowała w latach 2022 i 2023, zgarniając efekowne modele porsche. Iga Świątek jest ambasadorką niemieckiej marki, więc po przybyciu do Stuttgartu od razu zabrała się do realizacji obowiązków wobec sponsora. Na początek wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej w muzeum porsche.

Iga Świątek utknęła w porsche! Potrzebna była pomoc

Iga Świątek pozowała do zdjęć przy zabytkowych modelach porsche. Do jednego z nich wsiadła i... nie wiedziała, jak z niego wyjść. W bardzo ciasnym aucie Polka miała problemy z otworzeniem drzwi. W końcu poprosiła o pomoc i jeden z obecnych na planie zdjęciowych mężczyzn pomógł naszej tenisowej gwieździe wydostać się z samochodu.

Za nami losowanie drabinki turnieju WTA w Stuttgarcie. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Belgijką Elise Mertens lub Niemką Tatianą Marią. Pierwszy mecz Polka zagra w środę lub w czwartek (najprawdopodobniej w czwartek).