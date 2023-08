Iga Świątek została totalnie zaskoczona! Takiego widoku po meczu z Muchovą się nie spodziewała, reakcja mogła być jedna

Iga Świątek mecz z Karoliną Muchową rozpoczęła o 12:30 czasu kanadyjskiego, a mecz zakończył się o... 21:30! Wielu fanów z polski z pewnością nie doczekało końca rywalizacji finalistek tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zakończyło się ono o 3:30 czasu polskiego. Choć Polka ostatecznie wygrała, to nie było to łatwe starcie. Lepiej zaczęła liderka światowego rankingu wygrywając aż 6:1! Niespodziewanie w drugim secie do głosu doszła Muchova i wygrała go 6:4. Po niecałych dwóch godzinach mecz musiał zostać jednak przerwany z powodu deszczu i z przerwami udało się dokończyć go dopiero kilka godzin później. Na szczęście trzeci set padł łupem Polki, która wygrała go 6:4 i awansowała do ćwierćfinału, co zapewni jej utrzymanie pozycji liderki rankingu WTA. Jak się okazało, po meczu małą niespodziankę dla Igi przygotowały... dzieci od podawania piłek!

Iga Świątek zaskoczona zachowaniem dzieci od podawania piłek

Gdy Iga Świątek schodziła do szatni po wygranym meczu, okazało się, że w tunelu czekają na nią dzieci od podawania piłek, tworząc niejako szpaler. Gdy tylko zobaczyły Polkę, zaczęły ją oklaskiwać, co wyraźnie zaskoczyło liderkę rankingu.

Świątek powiedziała tylko „wow” i oczywiście postanowiła przybić piątkę z każdym z dzieci. Wideo tak spodobało się organizatorom, że postanowili oni udostępnić je w sieci, gdzie zebrało mnóstwo pozytywnych reakcji.