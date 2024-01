Ile zarobił Jan Zieliński za wygranie miksta Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne w mikście

Jan Zieliński mistrzem Australian Open! Polski tenisista stworzył zabójczą mieszanką z doświadczoną 38-letnią deblistką z Tajwanu Su Wei-Hsieh. W finale ograli 6:7(5), 6:4, 11-9 amerykańsko-brytyjską parę Krawczyk/Skupski. Rok temu Jan Zieliński razem z Hugo Nysem doszli do finału debla, jednak nie udało im się sięgnąć po tytuł. Teraz odpadli w ćwierćfinale, ale Polak ponownie zagrał w Melbourne o tytuł. I wykorzystał wielką szansę! W drugiej partii Polak i Tajwanka Su-Wei Hsieh byli już blisko porażki, ale odrobili straty. W super tie-breaku obronili piłkę meczową.

To pierwszy wielkoszlemowy triumf Jana Zielińskiego. Su Wei-Hsieh to od wielu lat jedna z najlepszych deblistek na świecie. W Australian Open zagra również w finale debla, w parze z Belgijką Elise Mertens. Znana jest z bajecznej techniki, tenisowego instynktu i niekonwencjonalnych zagrań. Była liderka deblowego rankingu WTA jest aż sześciokrotną mistrzynią Szlemów w grze podwójnej (4 razy wygrała Wimbledon i 2 razy Roland Garros). Polak i Tajwanka doskonale rozumieją się na korcie i grali bardzo widowiskowo.

Premie w mikście są oczywiście dużo niższe niż w singlu a nawet w deblu, ale tutaj też można zarobić duże pieniądze. Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh zarobili 165 tys. dol. australijskich (ok. 439 tys. złotych, do podziału).

Pula nagród w Australian Open est rekordowa - 86,5 mln dolarów australijskich czyli aż 10 mln więcej niż rok temu. Mimo to Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i inni polscy tenisiści zarobią w Melbourne... mniej niż w 2023 r. A wszystko przez... problemy australijskiej gospodarki. - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open, głównie w kwalifikacjach oraz w pierwszych rundach. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Premie faktycznie wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Rok temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez 12 miesięcy dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,66 zł.

Dlatego mimo podwyższenia wysokości turniejowych premii (o ok. 13 proc.), w przeliczeniu na złotówki nasi tenisiści zarobią mniej niż rok temu. Dla porównania choć nagroda dla zwycięzców w singlu wzrosła z 2,975 mln do 3,15 mln AUD, w polskiej walucie zmalała z 8,98 mln do 8,38 mln.

Australian Open 2024 PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,66 zł

1. runda – 120 000 AUD (dolar australijski)

2. runda – 180 000

3. runda – 255 000

4. runda – 375 000

1/4 finału – 600 000

1/2 finału – 990 000

Finalista – 1 725 000

Zwycięzca – 3 150 000

Australian Open 2024 PREMIE w deblu (do podziału)

1. runda – 36 000 AUD (dolar australijski)

2. runda – 53 000

3. runda – 75 000

1/4 finału – 128 000

1/2 finału – 227 500

Finaliści – 400 000

Zwycięzcy – 730 000

Australian Open 2024 PREMIE w mikście (do podziału)

1. runda – 6 900 AUD (dolar australijski)

2. runda – 13 275

1/4 finału – 26 500

1/2 finału – 50 000

Finaliści – 94 000

Zwycięzca – 165 000