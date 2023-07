Ile zarobiła Iga Świątek w Wimbledonie? Ile zarobił Hurkacz? Wimbledon PREMIE Nagrody pieniężne

Iga Świątek, Hubert Hurkacz walczą w Wimbledonie i są już w 4. rundzie, za co zarobili po 207 tysięcy funtów czyli ok. 1,084 mln złotych! Rywalizacja na londyńskiej trawie toczy się o ogromne pieniądze. Iga Świątek największą premię w karierze zagarnęła za triumf w US Open 2022 – 2,6 mln dolarów przy ówczesnym kursie USD dawało niemal dokładnie 12 mln zł. – Dobrze, że nie w gotówce! – zażartowała w swoim stylu Polka, odbierając po finale symboliczny czek. Teraz może zarobić jeszcze większe pieniądze. 2,35 mln funtów to 17,5 proc. więcej niż premia dla mistrzów Wimbledonu rok temu (2 mln) – podwyżka o mniej więcej tyle, ile wyniosła w szczycie galopująca w Polsce inflacja.

Bardzo duże pieniądze zarobią tenisiści już za występ w pierwszych rundach Wimbledonu 2023. Premia za samo rozegranie meczu w głównej drabince singla to 55 tys. funtów czyli 284 tys. złotych. Za awans do drugiej rundy nagroda wzrasta już do 85 tys. funtów (439 tys. zł). W głównych drabinkach singla poza Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem były też Magda Linette (odpadła w 3. rundzie) i Magdalena Fręch (odpadła w 1. rundzie).

Iga Świątek w całej karierze z tenisowych premii uzbierała już 19,15 mln dolarów brutto (ok. 78 mln złotych), co daje jej 23. miejsce na finansowej liście płac WTA. Prowadzi Serena Williams (94,8 mln dol), a dziewiąta w tym zestawieniu jest Agnieszka Radwańska (27,6 mln dol). Zdaniem bukmacherów liderka rankingu WTA jest jedną z trzech głównych faworytek do triumfu w Londynie. Do niedawna nieco wyżej oceniane były szanse Jeleny Rybakiny, która broni tytułu. Teraz jednak główną faworytką jest już Polka.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2023 (kwoty w funtach)

Zwycięzcy - 2 350 000 funtów

Finał - 1 170 000

1/2 finału - 600 000

1/4 finału - 340 000

IV runda - 207 000

III runda - 131 000

II runda - 85 000

I runda - 55 000