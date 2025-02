Jan Tomaszewski wypunktował Igę Świątek! Mocne stwierdzenia, padły słowa o honorze

Nie do wiary, jak wściekła Iga Świątek potraktowała trenera po porażce w Dubaju! Nagranie mówi wszystko

Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne [WIDEO]

Iga Świątek zjechana od góry do dołu! Nie cackali się z nią przez jej zachowanie. Mocne komentarze po turnieju w Dubaju

- Nie wiem, co się z nią dzieje! Nie wiem, o co chodzi w jej zachowaniach! - zachodzi w głowę ekspert „Super Expressu”. - Mam jednak wrażenie, że wszystko, co złe, zaczęło się po tym jej miesięcznym zawieszeniu, a potem po zmianie trenera i zmianach w sztabie. Coraz częściej zaczynają jej puszczać nerwy – przypomina Jan Tomaszewski.

Słynny bramkarz głośno zastanawia się nad przyczynami tego stanu rzeczy. - Może za dużo gra? Może powinna staranniej wybierać turnieje, w których weźmie udział? - publicznie zadaje pytania Tomaszewski. I przypomina, że porażka jest wpisana w życie sportowca. - Iga jest światową gwiazdą, ale musi zrozumieć, że przegrać też trzeba umieć. „Przegrałam? Trudno, następnym razem wygram” – ta zasada powinna do niej dotrzeć jak najszybciej!

Jan Tomaszewski mocno boleje nad faktem, że wszystkie te zachowania błyskawicznie obiegają świat. - Jeżeli Iga ma jakieś uwagi do trenera, do sztabu, musi te sprawy załatwiać w czterech ścianach szatni. Tam może powiedzieć wszystko. Ale niepodanie ręki trenerowi to ogromne faux-pas, na światową skalę – uważa nasz ekspert.

I zastanawia się, jaka powinna być reakcja samego „poszkodowanego”. - Gdybym ja był na miejscu trenera, niewykluczone, że zrezygnowałbym po takim numerze. Został przecież zlekceważony – mówi z mocą rozmówca „Super Expressu”. Szuka też sposobu, by „naprawić” głowę naszej tenisistki.

- Na pewno jest potrzebna głęboka rozmowa z trenerem, z psychologiem – uważa. - Dalej bowiem tak być mnie może. musi nastąpić reset, żeby Iga powróciła do swej najlepszej dyspozycji psychicznej. W sporcie bowiem sztuką jest przegrać z honorem, a we wspomnianych dwóch przypadkach tego honoru po prostu nie było – podsumowuje Tomaszewski.

