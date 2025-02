Iga Świątek przegrała z Jeleną Ostapenko. Nie potrafiła opanować emocji

Iga Świątek do tej pory większe problemy w turnieju w Dosze miała tylko w meczu z Lindą Noskovą, z którą przegrała seta w tie-breaku. W ćwierćfinale po bardzo dobrym spotkaniu pokonała jedną z teoretycznie najgroźniejszych rywalek, Jelenę Rybakinę. Okazało się jednak, że to wcale nie plasującej się wysoko w rankingu WTA Kazaszki musi obawiać się Iga Świątek. W półfinale wiceliderka rankingu trafiła na swoją nemezis, Jelenę Ostapenko. Łotyszka do tej pory wygrywała wszystkie cztery spotkania z Igą Świątek. Wydawało się, że tym razem będzie inaczej, na korcie, na którym Iga Świątek czuje się tak dobrze i będąc w dobrej formie. Niestety, klątwy nie udało się przełamać.

Iga Świątek ZDEMOLOWANA przez Jelenę Ostapenko! Łotewska zmora znów dopadła Polkę!

Polka została przełamana już na samym początku spotkania, a później pod koniec pierwszego seta, w którym przegrała ostatecznie 3:6. W drugim było jeszcze gorzej, bo ugrała w nim tylko jednego gema... już w trakcie spotkania Idze Świątek puszczały nerwy, co widać bardzo dobrze na nagraniu, które szybko pojawiło się w sieci. Widać na nim, jak Polka z wściekłością rzuca rakietą o kort, co zdarza się jej bardzo rzadko. – Świątek. Rzadko się zdarza, żeby tak reagowała. Ale to był dziwny wieczór – napisano na profilu Tennis GIFs, który udostępnił materiał, który możecie obejrzeć poniżej.

