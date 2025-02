Jelena Ostapenko przed meczem z Igą Świątek w półfinale WTA Doha. Ta reakcja mówi wszystko

Reakcja Ostapenko na półfinał ze Świątek mówi wszystko

Drabinka Igi Świątek w Dosze to prawdziwy kosmos. Maria Sakkari, Linda Noskova, Jelena Rybakina i Jelena Ostapenko - każda z nich w przeszłości mocno zaszła za skórę polskiej tenisistce, ale trzy z nich zostały już pokonane. Najtrudniejsze jednak przed wiceliderką rankingu WTA. W końcu Ostapenko to jedyna tenisistka w tourze, która ma z Polką dodatni bilans meczów bezpośrednich przy co najmniej 2 rozegranych! Co więcej, Świątek nie wygrała z nią żadnego z czterech wcześniejszych spotkań. Kibice już ostrzą sobie zęby na ten pojedynek w półfinale, który zapowiada się pasjonująco.

- Dość dawno już ze sobą nie grałyśmy. W końcu trzeba przełamać tę złą passę - skomentowała możliwy bój z Łotyszką polska tenisistka. Było to jeszcze przed ćwierćfinałem Ostapenko - Jabeur, w którym Tunezyjka została rozbita 6:2, 6:2. Najbliższej rywalce Świątek nie przeszkodziła nawet publiczność żywiołowo dopingująca jej przeciwniczkę.

- Dziękuję wam, że mnie nie dopingowaliście. Trochę mnie rozzłościliście i miałam więcej motywacji - zwróciła się do kibiców w Dosze po zwycięstwie Ostapenko. Podczas krótkiej rozmowy na korcie nie mogło oczywiście zabraknąć pytania o kolejny mecz ze Świątek, a prowadzący zahaczył o nieskazitelny bilans Łotyszki.

- Nie jestem pewien, czy wszyscy wiedzą o twoim bilansie z Igą. Grałyście cztery razy, ile razy przegrałaś? - starał się podejść tenisistkę, która już usłyszawszy o bilansie, zareagowała szerokim uśmiechem. Nie zamierzała jednak umniejszać Idze.

- To całkiem dobry balans, więc mam nadzieję, że zdołam go utrzymać jutro. Najważniejsze, abym skupiła się na sobie. Czuję, że kiedy gram swoje, mogę wygrać z każdym - odpowiedziała nieco wymijająco Ostapenko, a prowadzący sam przypomniał, że jeszcze nie przegrała ze Świątek. To nieco zawstydziło zawodniczkę, której reakcja szybko podbiła internet.

