Cristiano Ronaldo zawstydził Igę Świątek. Aż trudno w to uwierzyć! Brutalna prawda

Według wyliczeń ekspertów serwisu "Sportico" Ronaldo w zeszłym roku zarobił 260 milionów dolarów - na tę sumę złożyło się 215 milionów klubowego kontraktu oraz 45 milionów z reklam. Na podium za plecami Portugalczyka znaleźli się amerykański koszykarz Stephen Curry (153,8 mln) i brytyjski pięściarz Tyson Fury (147 mln). W pierwszej "10" zestawienia jest pięciu piłkarzy, po dwóch przedstawicieli koszykówki i boksu oraz jeden golfista. Top 100 zamyka z kolei gracz futbolu amerykańskiego Daniel Jones (Minnesota Vikings), który zarobił 37,5 mln.

Cristiano Ronaldo zarobił 260 milionów dolarów w 2024 roku

Najlepiej zarabiającą kobietą jest tenisistka Coco Gauff. Jej 30,4 mln zapewniłoby dopiero 125. miejsce. Trzecią najlepiej opłacaną sportsmenką jest Iga Świątek - 21,4 mln, z czego 13 mln z reklam. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty podano przed opodatkowaniem i prowizjami agentów.

Sporty kobiece miały w sumie udany rok 2024, który charakteryzował się rekordami frekwencji, oglądalności telewizyjnej i kontraktów w klubach. Zainteresowanie sponsorów pomogło 15 najlepiej opłacanym sportsmenkom zarobić w zeszłym roku około 221 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 27 procent rok do roku. Jedenaście kobiet zarobiło co najmniej 10 milionów dolarów, w porównaniu do sześciu w 2023 roku. Jak wskazuje raport "Sportico", kobiety uprawiające sport nie znalazły się jednak w pierwszej setce drugi rok z rzędu.

Najlepiej zarabiający sportowcy na świecie w 2024 roku:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia, piłka nożna) - 260 milionów dolarów

2. Stephen Curry (USA, koszykówka) - 153,8

3. Tyson Fury (Wielka Brytania, boks) - 147

4. Lionel Messi (Argentyna, piłka nożna) - 135

5. LeBron James (USA, koszykówka) - 133,2

6. Neymar (Brazylia, piłka nożna) - 133

7. Ołeksandr Usyk (Ukraina, boks) - 122

8. Karim Benzema (Francja, piłka nożna) - 116

9. Kylian Mbappe (Francja, piłka nożna) - 110

10. Jon Rahm (Hiszpania, golf) - 105,8