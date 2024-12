Iga Świątek zarobiła fortunę w 2024 roku. Znalazła się na liście Forbesa. Ogromna przepaść

Lista Forbesa. Iga Świątek przegrała z Aryną Sabalenką

Iga Świątek szykuje się do nowego tenisowego sezonu. Polka występuje obecnie w pokazowym turnieju World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i radzi sobie naprawdę dobrze. Tenisistka wygrywa kolejne spotkania, co pozwala wierzyć, że w przyszły rok wejdzie naprawdę dobrze. Zanim jednak zawodnicy wrócą do rywalizacji w cyklach ATP i WTA, czas na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Ten okres to zawsze czas podsumowań. Swoje zestawienia publikuje m.in. magazyn „Forbes”.

Z rankingu najlepiej opłacanych sportsmenek świata dowiedzieliśmy się, że w ścisłej czołówce globu znajduje się także Iga Świątek. Polska tenisistka jest jedną z siedmiu zawodniczek tej dyscypliny, która znalazła się w najlepszej dziesiątce. Nie jest jednak najlepsza!

Iga Świątek miała zarobić w 2024 roku 23,8 miliona dolarów. Lepsza od niej jest Coco Gauff. Amerykanka zdeklasowała naszą gwiazdę o ponad 10 milionów dolarów. Jej zarobki wyceniono na 34,4 miliona dolarów. Podium uzupełnia Eileen Gu. Chinka uprawia narciarstwo klasyczne i miała zarobić ok. 22,1 miliona dolarów.

Lista najlepiej opłacanych sportstmenek 2024 roku

Coco Gauff – 34,4 miliona dolarów (tenis) Iga Świątek – 23,8 miliona dolarów (tenis) Eileen Gu – 22,1 miliona dolarów (narciarstwo klasyczne) Zheng Qinwen – 20,6 miliona dolarów (tenis) Aryna Sabalenka – 18,7 miliona dolarów (tenis) Naomi Osaka – 12,9 miliona dolarów (tenis) Emma Raducanu – 12,9 miliona dolarów (tenis) Nelly Korda – 12,5 miliona dolarów (golf) Venus Williams – 12,1 miliona dolarów (tenis) Simone Biles – 11,2 miliona dolarów (gimnastyka)

