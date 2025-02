Ronaldo zrobił wielkie zamieszanie w sercu Times Squere. Mnóstwo nagrań, piękna pamiątka

– Jestem najbardziej kompletnym piłkarzem, jaki kiedykolwiek istniał. Można oczywiście preferować Messiego, Pelego czy Maradonę i ja to szanuję. Ale wśród nich wyróżniam się jako najbardziej kompletny gracz w historii. Nie widziałem jeszcze nikogo lepszego i wszechstronnego ode mnie – mówił niedawno Ronaldo, słowa te poniosły się szerokim echem na całym świecie.

Kolejnym powodem do dumy z pewnością będzie pomnik, który ma niemal cztery metry wysokości. Został stworzony przez Sergio Furnariego. Artysta znany jest z wersji terakotowej i stalowej słynnego nowojorskiego zdjęcia "Lunchtime atop a Skyscraper". Według oficjalnego komunikatu, celem rzeźby jest uwiecznienie Ronaldo nie tylko jako sportowca, ale również jako ikony kultury, która zainspirowała miliardy ludzi na całym świecie.

– Cristiano Ronaldo to nie tylko piłkarz. To symbol wytrwałości, doskonałości i globalnej jedności, co zainspirowało mnie do stworzenia tego pomnika – powiedział artysta w wywiadzie dla "New York Timesa".

Pomnik, zamocowany na bagażniku pickupa, pomalowany został w kolory portugalskiej drużyny narodowej. W trakcie ceremonii odsłonięcia, setki fanów machały flagą Portugalii i skandowały słynne "siu" – okrzyk, który stał się integralną częścią celebracji goli Ronaldo.

Pomimo ukończenia 40 lat, Ronaldo wciąż zachwyca swoją formą i kontynuuje grę w saudyjskim klubie Al-Nassr oraz reprezentacji Portugalii. Jest legendą Realu Madryt i Manchesteru United, z tymi drużynami wygrał wszystko, co było do wygrania w europejskiej piłce (czyli ligowe tytuły, krajowe puchary, triumfy w Lidze Mistrzów i Superpucharze Europy). W latach 2018-2021 był też piłkarzem Juventusu Turyn, z którym zdobył dwa mistrzostwa Włoch, dwa superpuchary Włoch i jeden krajowy puchar.

