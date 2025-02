Ultrakosmiczna suma za 30 sekund reklamy podczas Super Bowl. Amerykańska telewizja zarobi fortunę

Donald Trump podjął zaskakującą decyzję. Zostanie pierwszym prezydentem, który się na to zdecydował!

Wspomniany już Travis Kelce, którego rozpoznawalność ze względu na relację ze Swift wystrzeliła, może przejść do historii futbolu amerykańskiego. Jeszcze żaden zespół w historii NFL nie wygrał Super Bowl trzy razy z rzędu. A ekipa z Kansas może to zrobić w niedzielę w Nowym Orleanie. Początek Super Bowl LIX zaplanowany jest na godzinę 18:30 czasu wschodniego USA, czyli rozpocznie się ok. 00:30 czasu polskiego w nocy z 9 na 10 lutego.

Finał NFL to nieformalne święto narodowe w Stanach Zjednoczonych. Zeszłoroczny finał Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers oglądało w Stanach Zjednoczonych aż 124 miliony widzów (średnio więcej niż co trzeci Amerykanin). Telewizja FOX mocno się obłowi, w tym roku trzeba zapłacić aż osiem milionów dolarów za 30-sekundową reklamę w trakcie spotkania. W Polsce mecz transmitować będzie telewizja Polsat.

W przerwie spotkania odbędzie się, tradycyjnie, koncert. Gwiazdą tzw. Half Time Show będzie Kendrick Lamar. Amerykański raper, który ledwie kilka dni temu zgarnął pięć nagród Grammy za diss na rapera Drake'a pt. Not Like Us. Muzyk z Compton jednak nic za występ nie zarobi, taka od lat jest polityka władz NFL. Liga pokrywa zaś koszty organizacji koncertu.

