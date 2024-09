Jannik Sinner i Taylor Fritz zagrają w finale US Open!

US Open 2024

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula Kiedy finał US Open kobiet? O której godzinie?

US Open 2024

Aryna Sabalenka mistrzynią US Open! Dramatyczny finał, Białorusinka górą!

US Open 2024

Jannik Sinner i Taylor Friz zagrają w finale US Open mężczyzn. Turniej kobiet wygrała Aryna Sabalenka, pokonując w finale 7:5, 7:5 Jessicę Pegulę. Czas poznać mistrza w turnieju mężczyzn. Faworytem jest Jannik Sinner, lider rankingu ATP. Finał US Open mężczyzn zostanie rozegrany w niedzielę. Mistrz US Open zarobi 3,6 mln dolarów.

Sinner - Fritz O której godzinie finał US Open mężczyzn ATP

Jannik Sinner po raz pierwszy w karierze awansował do finału US Open. W półfinale pokonał 7:5, 7:6(3), 6:2 Brytyjczyka Jacka Drapera. Amerykanin Taylor Fritz w drugim półfinale ograł w pięciu setach 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 swojego rodaka Francesa Tiafoe. Sinner i Draper walczyli trzy sety, ale długo było to bardzo zacięte widowisko. Brytyjczyk miał kryzys fizyczny i wymiotował na korcie. Chwile grozy przeżył też Sinner, który w drugim secie uszkodził nadgarstek, ale po przerwie medycznej mógł kontynuować grę.

Jannik Sinner jest jedynym w tym roku tenisistą, który dotarł co najmniej do ćwierćfinału wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema. Został też pierwszym Włochem, który zagra w finale US Open. W tym roku najpierw zdobył pierwszy tytuł wielkoszlemowy, wygrywając Australian Open, później był w półfinale French Open i ćwierćfinale Wimbledonu. Prowadzenie w światowym rankingu objął na początku czerwca po turnieju w Paryżu.

Kiedy finał Sinner - Fritz O której godzinie finał mężczyzn US Open 2024

Taylor Fritz jest pierwszym Amerykaninem w finale Wielkiego Szlema od 2009 roku i pierwszym finalistą US Open z USA od 2006 r. W obu przypadkach poprzednio dokonał tego Andy Roddick. Fritz i Sinner w finale US Open zagrają ze sobą po raz trzeci, a bilans tej rywalizacji po dwóch meczach jest remisowy. Oba poprzednie spotkania rozegrali w Indian Wells. W 2021 r. wygrał Fritz (6:4, 6:3), w 2023 r. górą był Sinner (6:4, 4:6, 6:4).

Sinner - Fritz Kiedy finał US Open mężczyzn? O której godzinie?

Mecz Jannik Sinner - Taylor Fritz w finale US Open 2024 mężczyzn zostanie rozegrany w niedzielę 8 września. Początek finału Sinner - Fritz o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z finału US Open Sinner - Fritz na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i na platformie MAX.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej