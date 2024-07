i Autor: AP Jelena Ostapenko czeka na Igę Świątek! Łotyszka zmiotła kolejną rywalkę w Wimbledonie

Łotewska zmora

Jelena Ostapenko czeka na Igę Świątek! Łotyszka zmiotła kolejną rywalkę w Wimbledonie

Jeżeli Iga Świątek pokona dzisiaj Julię Putincewę, to w 4. rundzie Wimbledonu zagra z Jeleną Ostapenko. Łotyszka znów pokazała moc, ogrywając 6:1, 6:3 Bernardę Perę. Ostapenko to prawdziwa zmora Igi Świątek. Polka nigdy z nią nie wygrała. Przegrała wszystkie cztery mecze, ostatnio w 4. rundzie US Open 2023.