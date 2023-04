Jerzy Janowicz wystartuje na igrzyskach w nowej dyscyplinie. Sukcesów mu nie brakuje! Ale historia

Jerzy Janowicz w 2013 roku dokonał czegoś, co wielu wydawało się niemożliwe. Wysoki tenisista awansował na Wimbledonie do półfinału. W szczycie swojej formy w sierpniu 2013 roku był na czternastym miejscu rankingu ATP. Wchodził także do trzeciej rundy Australian Open czy Roland Garros. Niestety, w ostatnim czasie nie radził sobie już aż tak dobrze na tenisowych kortach. Jego starty w Challengerze nie należały do najlepszych.

Jerzy Janowicz wystartuje w Igrzyskach Europejskich w Krakowie

"Jerzyk" od dłuższego czasu nie radzi sobie najlepiej na tenisowych kortach, ale sukcesy odnosił na innej arenie. Nieźle radzi sobie już w zawodach zyskującego na popularności padla. W parze z Marcinem Maszczykiem wygrał turniej w Tychach.

- Let's go! Udało się wygrać drugi turniej padlowy w parze z Marcinem Maszczykiem i zakwalifikowaliśmy się do Igrzysk Europejskich w Krakowie. Fajna przygoda - napisał na Instagramie Jerzy Janowicz.

Dzięki triumfowi w turnieju Polish Padel - Go Olympics w Tychach udało mu się awansować na krakowskie Igrzyska Europejskie. Pojawią się tam 32 najlepsze pary - w tym dwie z Polski.

Na czym polega padel?

Padel to coraz bardziej popularny sport. Jest połączeniem tenisa i squasha. Przeciwników oddziela siatka, a gra odbywa się wewnątrz zamkniętego kortu. Nawierzchnia pokryta jest sztuczną trawą i otoczona jest siatką oraz szklanymi panelami, od których może odbijać się piłka. Zasady gry w padla są zbliżone do tych obowiązujących w tenisie. Jednak piłka po jednokrotnym odbiciu się od boiska może odbić się od otaczającego kort ogrodzenia.