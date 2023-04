i Autor: AP Fatalne wiadomości dla kibiców Igi Świątek! Zaskakująca prośba Polki, co z meczem w Stuttgarcie?

Powrót Polki się opóźni

Iga Świątek w Stuttgarcie bronić ma tytułu, a jej liczni kibice nie mogą się już doczekać pierwszego w tym sezonie występu Polki na ukochanej mączce. Niestety na powrót naszej gwiazdy do gry będziemy musieli jeszcze dłużej poczekać. Jak zdradzili obecni w Stuttgarcie dziennikarze Canal+, liderka rankingu zwróciła się do organizatorów turnieju z prośbą, która pewnie zmartwi jej kibiców. Chodzi o jej mecz z Chinką Qinwen Zheng. Czy są powody do zmartwień? Poniżej szczegóły.