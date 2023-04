Iga Świątek przesiądzie się do Porsche za prawie milion złotych?! O takie auto powalczy w Stuttgarcie [ZDJĘCIA]

"Mączka, mączka, mączka!" - tak Iga Świątek komentuje kolejne zdjęcia z treningów na ukochanych kortach ziemnych. Liderka tenisowego rankingu dzieli się nimi z kibicami i widać, że już nie może się doczekać powrotu do gry po kontuzji żeber. Już za kilka dni rozpocznie rywalizację w Stuttgarcie, gdzie bronić będzie tytułu i powalczy o kolejne luksusowe auto.

Rok temu Iga Świątek wygrała ten niemiecki turniej (6:2, 6:2 w finale z Aryną Sabalenką), zgarniając ok. 440 tys. złotych premii i kluczyki do luksusowego porsche wartego ok. 700 tys. zł. Jeździła nim po korcie już w czasie ceremonii dekoracji. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 850 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h.

Ostatnio Iga Świątek poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu. Zobaczcie zdjęcia Porsche Taycan S Sport Turismo - nagrody dla triumfatorki WTA Stuttgart 2023. Ceremonia losowania w niedzielę.