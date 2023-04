Iga Świątek - Qinwen Zheng O której godzinie gra Iga Świątek WTA Stuttgart KIEDY gra Iga Świątek mecz w Stuttgarcie

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka zagra z Chinką Qinwen Zheng (nr 25), która pokonała 6:4, 6:4 Amerykankę Alycie Parks. Iga Świątek grała z Zheng dwa razy. Oba pojedynki wygrała, ale były to zacięte i trzysetowe boje. Liderka rankingu pierwszy mecz w Stuttgarcie zagra prawdopodobnie w środę 19 kwietnia 2023. Poniżej więcej informacji

Iga Świątek z Qinwen Zheng pierwszy mecz zagrała w Rolland Garros 2022. W całym turnieju Polka straciła tylko jednego seta, a urwała jej go właśnie Chinka Zheng. Świątek wygrała to spotkanie 6:7, 6:0, 6:2. Po dramatycznym pierwszym secie Azjatka opadła z sił, zmagała się też z kontuzją. Świątek i Zheng zagrały potem w San Diego. Polka znów była górą - 6:4, 4:6, 6:1.

Iga Świątek w Stuttgarcie pojawiła się sobotę. Zdjęcia i materiały wideo z treningów liderki rankingu uspokoiły i ucieszyły jej licznych kibiców. "Królowa wróciła!" - komentowali zachwyceni. Iga Świątek, która przez ostatnie tygodnie leczyła wywołaną kaszlem kontuzję żeber, rozpoczyna serię występów na ulubionych kortach ziemnych. "Mączka, mączka, mączka!" - tak Polka komentowała kolejne zdjęcia z treningów. Widać było, że już nie może się doczekać powrotu do rywalizacji. W niedzielę trenowała z Chorwatką Donną Vekić i Karoliną Pliskovą.

Iga Świątek rok temu wygrała ten niemiecki turniej, zgarniając ok. 440 tys. złotych premii i kluczyki do luksusowego porsche wartego ok. 700 tys. zł. Jeździła nim po korcie już w czasie ceremonii dekoracji. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy właśnie pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 840 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Ostatnio Iga poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu.

Iga Świątek na mączce czuje się najlepiej. To na niej uczyła się grać i na tej nawierzchni najlepiej wykorzystuje swoje zabójcze atuty - top-spinowe uderzenia i genialne poruszanie się po korcie. Mączka była zawsze prawdziwą twierdzą Igi, więc najbliższe występy dadzą odpowiedź na pytanie, w jakiej nasza gwiazda jest formie na tle najgroźniejszych rywalek, które gonią ją w rankingu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że warunki w Stuttgarcie są specyficzne. Panie grają w hali, a korty w Stuttgarcie - jak podkreślała sama Iga Świątek - przypominają nieco nawierzchnię twardą, nie są typową mączką.

Iga Świątek ostatni mecz Polka rozegrała 18 marca. Potem leczyła bolesną kontuzję żeber. W Stuttgarcie rozpocznie serię występów na kortach ziemnych, na których zawsze czuła się najlepiej. Dwukrotna mistrzyni Roland Garros w latach 2020-2022 na mączce wygrała aż 37 meczów, notując tylko 4 porażki. A już za kilka dni Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Stuttgarcie, gdzie bronić będzie tytułu. Rok temu Polka triumfowała w tym turnieju, pokonując w finale 6:2, 6:2 Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek kontynuowała wtedy swoją niesamowitą serię zwycięstw. Turniej w Stuttgarcie to zawody rangi WTA 500. Poza Igą Świątek zagrają takie gwiazdy jak Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Caroline Garcia, Ons Jabeur, Coco Gauff, Belinda Bencic, Maria Sakkari czy Barbora Krejcikova.

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie rozegra w środę 19 kwietnia lub w czwartek 20 kwietnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Zheng w Stuttgarcie. Transmisje TV z turnieju WTA Stuttgart 2023 na antenie Canal+ Sport.