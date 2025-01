Kamil Majchrzak - Pablo Carreno Busta RELACJA NA ŻYWO: Wynik live meczu Australian Open 14.01.2025

Hurkacz miał poważnie cierpieć, ale on pokazał klasę. Pewny awans do drugiej rundy Australian Open

Dla Kamila Majchrzaka to czwarty występ w głównej drabince Australian Open, ale ten smakuje zapewne najlepiej. W styczniu 2022 r. polski tenisista zanotował w Melbourne najlepszy wynik, dochodząc do 2. rundy, jednak w grudniu tego samego roku jego świat się zawalił. W jego organizmie wykryto zabronioną substancję, przez co finalnie został zawieszony na 13 miesięcy. Całkowicie wypadł z rankingu ATP i musiał od nowa przejść drogę z samego dna. Rozpoczął ją rok temu, a już dwanaście miesięcy później ponownie wystąpi w AO po udanych kwalifikacjach. 122. obecnie tenisista świata wygrał w nich z Marco Trungellitim (3:6, 7:6, 6:3), Zacharym Svajdą (6:7, 6:1, 6:2) i Billym Harrisem (7:5, 6:2). W pierwszej rundzie głównego turnieju czeka go teoretycznie podobne wyzwanie, ale tylko na papierze.

Jego rywalem będzie bowiem 182. w rankingu Pablo Carreno Busta. Jego ranking jest jednak mylący, bo Hiszpan wciąż odbudowuje się po kontuzji. Jeszcze w sierpniu 2023 r. był 24. tenisistą świata, ale tamten rok zakończył na 606. miejscu. W ostatnich dwunastu miesiącach udało mu się przebić do czołowej "200", choć występy rozpoczął dopiero od French Open. To pokazuje, że 33-latek wciąż jest groźnym tenisistą i Majchrzaka z pewnością czeka trudne wyzwanie. Początek interesującego meczu z Carreno Bustą najprawdopodobniej ok. godziny 7:00 czasu polskiego.