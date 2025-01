Miedwiediew wpadł w furię podczas meczu. Te obrazki szybko wstrząsnęły internetem

Hurkacz miał poważnie cierpieć, ale on pokazał klasę. Pewny awans do drugiej rundy Australian Open

Samrej prezentował się naprawdę wyśmienicie. Nikomu nieznany Taj, znajdujący się dopiero w piątej setce rankingu ATP, napsuł krwi Miedwiediewowi. Rosyjski singlista w zeszłym roku dotarł w Melbourne do finału, w którym przegrał z Jannikiem Sinnerem. Porażka z Włochem, jak i z Rafaelem Nadalem w 2022 roku, była bardzo bolesna. W obu tych finałach Miedwiediew prowadził 2:0 w setach.

ZOBACZ: Hurkacz miał poważnie cierpieć, ale on pokazał klasę. Pewny awans do drugiej rundy Australian Open

Miedwiediew wrócił do Australii, by w końcu sięgnąć po tytuł. Momentami doskonała postawa Samreja wybiła go z rytmu. Taj grał świetnie w drugim i trzecim secie, rozjuszając tym Rosjanina, który psuł coraz to prostsze piłki i nabierał się na kolejne tenisowe sztuczki rywala.

W końcówce trzeciego seta (przegranego) Miedwiediew popsuł piłkę przy siatce. "Wyżył" się na siatce i przyczepionej do niej kamerze. Kilkukrotnie, pełen furii, rozbił osłonę kamery, niszcząc plastik wokół obiektywu specjalnej kamerki.

ZOBACZ: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open O której godzinie mecz z Rebeccą Sramkovą?

Ostatecznie dla Miedwiediewa spotkanie zakończyło się szczęśliwie. Grający pierwszy raz w karierze pięciosetowe spotkanie Samrej, opadł z sił w połowie czwartego seta. Całe spotkanie przegrał, ale zostawił po sobie dobre wrażenie. Miedwiediew w 2. rundzie Australian Open zmierzy się z Amerykaninem Learnerem Tienem.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025