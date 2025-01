Hurkacz miał poważnie cierpieć, ale on pokazał klasę. Pewny awans do drugiej rundy Australian Open

Pierwsze dwa sety "Hubi" przeszedł niemal suchą stopą. To mogło być zaskoczenie dla wszystkich kibiców tenisa, którzy mieli w pamięci poprzednie pojedynki Hurkacz - Griekspoor - długie i mordercze, jeden nawet pięciosetowy podczas Rolanda Garrosa w Paryżu w 2023 roku. W każdym co najmniej jeden tie-break. Już po trzeciej partii Hurkacz mógł sobie powiedzieć - "do sześciu razu sztuka". Mecz trwał "tylko" 2 godziny i 26 minut.

ZOBACZ: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open O której godzinie mecz z Rebeccą Sramkovą?

Aż sześciu piłek meczowych potrzebował rozstawiony z nr 18 tenisista, aby przełamać walczącego o pozostanie w meczu Griekspoora. To było piąte spotkanie obu tych tenisistów i trzecia wygrana Hurkacza.

W trzecim secie Tallon w pewnym momencie obronił trzy piłki meczowe z rzędu. Sam na moment miał piłki na 5:5, a potem znów dzielnie bronił kolejnych "meczballi". Jedenasty gem trzeciego seta trwał w najlepsze, bo aż ponad 10 minut, ale cała partia przebiegała głównie pod dyktando polskiego tenisisty. Ten miał w niej 17 break-pointów (w tym aż wspomnianych sześć piłek meczowych w tym jedenastym gemie) przy ledwie jednym Griekspoora. Zwycięstwo Hurkacza w trzech setach wydawało się kwestią czasu, bowiem Polak był po prostu lepszy i miał więcej pomysłów na rozegranie akcji. Tak się na szczęście stało.

W 2. rundzie imprezy w Melbourne Hurkacz zmierzy się z Miomirem Kecmanovicem, który w rankingu ATP zajmuje 51. miejsce. Serb w 1. rundzie pokonał swojego rodaka Dusana Lajovica 7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3. Hurkacz grał z nim wcześniej tylko raz i pokonał go w 2. rundzie turnieju w Toronto w 2023 roku. Ich mecz zaplanowano na czwartek.