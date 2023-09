Karolina Woźniacka okropnie krytykowana. Jej strój wywołał ogromną burzę. Tenisistka pokazuje zbyt wiele?

Ekspert nie miał litości dla Igi Świątek. Tak ocenił jej porażkę na US Open, wskazał, z czym ma problem Polka

US Open 2023 DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz

US Open

US Open 2023 DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz

US Open

Na początku 2020 roku Karolina Woźniacki ogłosiła zakończenie kariery. Jednym z powodów takiej decyzji były problemy ze zdrowiem, które od dłuższego czasu dokuczały reprezentantce Danii. Do niedawna nie zanosiło się, żeby 33-latka miała wrócić do zawodowstwa. Jednak tuż przed US Open Woźniacka ogłosiła, że znów zamierza rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na świecie.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Woźniacka ostro krytykowana za strój. Mocno się jej dostało

I od IV rundy radziła sobie naprawdę dobrze. W batalii o ćwierćfinał amerykańskiego turnieju przegrała jednak z Coco Gauff i pożegnała się ze zmaganiami w Nowym Jorku. Mimo wszystko jej występ i tak był dużym wydarzeniem. Ponadto Woźniacka zdecydowała się na założenie dość nietypowego stroju. Jej kombinezon był bardzo obcisły i przylegający do ciała.

Aryna Sabalenka wprost wypaliła o Idze Świątek. Wbiło nas w fotel po tych słowach. Totalnie się z tym nie kryła

A to nie wszystkim się spodobało. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo nienawistnych komentarzy. - Ten strój jest zbyt prowokacyjny jak na takie wydarzenie - czytamy w jednym z komentarzy. - Wygląda jak strój zapaśniczy - napisał inny użytkowników mediów społecznościowych.