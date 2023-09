Aryna Sabalenka wprost wypaliła o Idze Świątek. Wbiło nas w fotel po tych słowach. Totalnie się z tym nie kryła

Choć można było się spodziewać, że obrona tytułu na US Open będzie zadaniem niebywale trudnym, chyba niewielu spodziewało się, że emocje związane z występami Igi Świątek na ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym roku zakończą się tak szybko. W IV rundzie Polka trafiła na zawodniczkę, z którą jeszcze nigdy nie wygrała w seniorskiej karierze i ta nieprzyjemna dla Świątek passa została podtrzymana.

Liderka rankingu WTA przegrała z Łotyszką po trzysetowej batalii i pożegnała się z marzeniami o triumfie na US Open. Co więcej, już teraz wiadomo, że Świątek nie utrzyma pozycji liderki i straci ją na rzecz Aryny Sabalenki. Białorusinka została zapytana na konferencji prasowej o porażkę swojej rywalki. Słowa mogą zaskakiwać. - Muszę przyznać, że byłam niemal pewna, iż Świątek dojdzie do finału. Bardzo chciałam zagrać ten finał z nią i rozstrzygnąć o wszystkim na korcie. Poczułam rozczarowanie i smutek, że Świątek odpadła - powiedziała Sabalenka.

Powiedziała również, co znaczy dla niej zostanie liderką światowych list. - To wiele dla mnie znaczy. Przez cały rok bardzo się starałam, aby osiągnąć cel, jakim było zostanie numerem jeden. To niewiarygodne. To coś szalonego, wciąż nie mogę w to uwierzyć - przyznała szczerze reprezentantka Białorusi.