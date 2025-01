i Autor: AP Photo Aryna Sabalenka

Australian Open

Kiedy gra Aryna Sabalenka z Mirrą Andriejewą? O której godzinie mecz 4. runda Australian Open

Mecz Aryna Sabalenka - Mirra Andriejewa to hit w 4. rundzie Australian Open. Białorusinka to dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowego turnieju w Melbourne i główna faworytka. 17-letnia Mirra Andriejewa to ogromny talent, o czym w poprzedniej rundzie przekonała się Magdalena Fręch. Sprawdź, kiedy gra Sabalenka z Andriejewą O której godzinie mecz.