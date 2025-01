i Autor: Instagram/ _marta_ku_ Marta Kubacka, Dawid Kubacki

jego żona wszystko powiedziała

Takim mężem naprawdę jest Dawid Kubacki. Totalne przeciwieństwo Kamila Stocha, żona skoczka wszystko ujawniła

Skoczkowie reprezentacji Polski nie mają łatwego życia, przede wszystkim ze względu na długie i częste wyjazdy, na czym cierpią oczywiście ich relacje z najbliższymi. Kiedy już biało-czerwoni pojawiają się w swoich domach, mają czas na to, aby nacieszyć się żonami, dziećmi i najbliższą rodziną. Nie inaczej jest w przypadku Dawida Kubackiego, jednak do tej pory niewiele osób mogło wiedzieć o tym, jaki na co dzień jest polski skoczek. Okazuje się, że raczej niewiele w nim romantyka, co nie oznacza, że nie dba on o swoją rodzinę.