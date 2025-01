Nie uwierzysz, jakiego zawodu wyuczył się Adam Małysz! Prezes PZN ma fach w ręku i chciał iść do normalnej pracy. Taka jest prawda o jego wykształceniu

Taka jest prawda o wykształceniu Adama Małysza! Wyuczył się w szkole konkretnego zawodu

Dzisiaj Adam jest przede wszystkim jednym z najważniejszych zawodników w historii polskiego sportu, będąc przy tym żywą legendą skoków narciarskich. Zanim jednak "Orzeł z Wisły" doszedł na szczyt, jego kariera nie zawsze wyglądała kolorowo, z czego zdawał sobie sprawę nie tylko on, ale również jego najbliżsi. Małysz nie zapomniał więc o swojej edukacji, która w razie najgorszego pozwoliłaby mu zakończyć karierę i zająć się "normalną" pracą, aby zapewnić byt swojej żonie i małej wtedy córeczce Karolinie. Okazuje się, że "Orzeł z Wisły" był naprawdę bliski odłożenia nart w kąt, co jednak na szczęście nigdy się nie wydarzyło i mógł on zostać ikoną skoków.

Trudna sytuacja materialna rodziny Małyszów w połączeniu ze słabszymi wynikami sprawiła, że "Orzeł z Wisły" na poważnie rozważał zakończenie swojej przygody ze skokami.

- Był taki moment, że on rzeczywiście chciał skończyć trenować. Powiedział "A, już nie chcę. Pójdę po prostu klepać dachy". To był ciężki okres, byliśmy dopiero co po ślubie - wspominała tamte chwile Izabela Małysz w serialu "Skoczkowie", który pojawił się niedawno na platformie "Prime Video".

- Miałem wtedy już żonę i dziecko na utrzymaniu, więc trzeba było coś postanowić. (...) Zastanawiałem się, czy faktycznie nie zakończyć kariery i iść do pracy, którą się nauczyłem i wyuczyłem się w szkole - czyli blacharza/dekarza. Ja się tego nie wstydzę i byłem przygotowany na to. - wyznał z dumą przed kamerami prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Okazuje się, że to właśnie małżonce "Orła z Wisły" możemy dzisiaj zawdzięczać wspaniałą karierę Adama Małysza, bowiem to właśnie ona przekonała Adama Małysza do tego, aby nie kończył przedwcześnie kariery i dalej próbował swoich sił w skokach narciarskich. Reszta to już historia i to wspaniała historia polskich skoków narciarskich.

Długie lata później Małysz postanowił podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć tytuł magistra. W 2020 roku obronił pracę magisterską na Politechnice Częstochowskiej, stając się absolwentem kierunku zarządzanie.