Córka Adama Małysza przeżyła gehennę. Wyznanie powoduje fizyczny ból, trudno sobie wyobrazić, co naprawdę przeszła Karolina Małysz

"Małyszomania", która ogarnęła Polskę na początku XXI wieku przyczyniła się oczywiście nie tylko do popularyzacji skoków narciarskich w Polsce, ale również do błyskawicznej sławy Adama Małysza i jego rodziny. Kolejne wygrane i sukcesu "Orła z Wisły" sprawiły, że polski skoczek z dnia na dzień stał się tak ważną dla polskiego sportu postacią, że zaczął odbierać telefony od samego prezydenta. W tamtym czasie niewiele osób mogło jednak skupiać się na tym, jak to wszystko znowu rodzina Małysza, a przede wszystkim mała córka, która nagle znalazła się w świecie kamer, dziennikarzy i paparazzich. Okazuje się, że tamte wydarzenia mocno wpłynęły na młodą wtedy Karolinę Małysz, o czym opowiedziała krótko w serialu "Skoczkowie" który pojawił się niedawno na platformie "Prime Video".

- Widziałam tłumy pod naszą bramą, często ludzie wołali, zaczepiali… A ja od dziecka byłam osobą bardzo nieśmiałą i gdy widziałam ludzi, którzy robią mi zdjęcia z ukrycia, ja stawałam się jeszcze bardziej skryta. - wyznała po latach córka Adama Małysza.

Małyszowie musieli chronić córkę. Klamka zapadła

To, co działo się z Karoliną Małysz szybko wywołało natychmiastową decyzją Małyszów. Od pewnego momentu ich dom stał się bezpieczną twierdzą, w w której mieli oni czuć chociaż minimum prywatności.

- W pewnym momencie już tego był taki przesyt… Córka malutka, a tu np. dziennikarze, którzy siedzą i mi towarzyszą podczas oglądania Turnieju Czterech Skoczni. Widzieliśmy, jak córka na to bardzo źle reaguje, że powiedzieliśmy „Nasz dom to jest nasza prywatność i tam nie wpuszczamy nikogo”. - wróciła wspomnieniami do tamtych chwil Izabela Małysz.

Tak mieszka "Orzeł z Wisły". Dom Adama Małysza zapiera dech w piersiach!

Zainteresowanie postacią Adama Małysza w tamtych latach było wręcz przytłaczające. Nie było również szokujących chwil jak chociażby ta, kiedy jedna z fanek po prostu przyszła skoro świt pod dom skoczka i zaczęła dzwonić do drzwi informując, że ona przyszła pooglądać medale zdobyte przez "Orła z Wisły".

Po latach Małysz przyznał, że jego ogromna sława miała zarówno wiele pięknych, jak i nieprzyjemnych chwil, jednak on stara się skupiać na tych pierwszych. - Ciężkie te sytuacje na pewno były, jeśli chodzi o prywatność przede wszystkim. Zawsze są te plusy i minusy… Ja się cieszę, że więcej raczej było tych plusów. - wyznał prezes PZN.