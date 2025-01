Prezydent niespodziewanie zadzwonił do Adama Małysza! "Orzeł z Wisły" zaczął wszystko skrzętnie tłumaczyć

Jan Tomaszewski bez pardonu uderzył w Adama Małysza. Porównał go do Joana Laporty, poleciały iskry!

Kwaśniewski zadzwonił do Małysza z gratulacjami

O ile skoczkowie reprezentacji Polski, zza wyjątkiem Pawła Wąska w ostatnich konkursach, nie rozpieszczają kibiców reprezentacji Polski i nie wzbudzają przesadnych emocji, to fani dyscypliny teraz mogą zanurzyć się w serialu "Skoczkowie", który pojawił się na "Prime Video" i powspominać najlepsze czasy polskich skoków. Już w pierwszym odcinku twórcy wrócili do momentu przełomowego dla Polaków, czyli sukcesów Adama Małysza. Niewiele osób może zdawać sobie sprawę z tego, jak w zasadzie w jednej chwili zmieniło się życie "Orła z Wisły".

Po jednym z konkursów Apoloniusz Tajner, ówczesny trener Małysza odebrał telefon od urzędującego prezydenta i nie był w stanie uwierzyć, że zadzwonił do niego Aleksander Kwaśniewski we własnej osobie. Później podobne zdziwienie malowało się chociażby na twarzy żony Adama Małysza.

- To były takie czasy, że mój mąż dzwoni i mówi "prezydent do mnie dzwonił z gratulacjami..." Pierniczysz mówię! Naprawdę?! - wspominała tamte wydarzenia Izabela Małysz.

"Orzeł z Wisły", wykazujący się wtedy zdecydowanie przesadną skromnością, w rozmowie z urzędującym obecnie prezydentem naszego kraju, po przyjęciu gratulacji postanowił wyjaśnić, na czym dokładnie wygląda jego praca.

- Byli onieśmieleni - to jest najlepsze słowo, ale przy tym byli bardzo mili, bardzo kulturalni i tym właśnie ujmowali. "Wie Pan, no robię co mogę. Najpierw ten pierwszy dobry skok, później drugi dobry skok. Jak coś wyjdzie, to dobrze" - przytaczał słowa Małysza wyraźnie rozbawiony Kwaśniewski.

Prezydent RP w latach 1995-2005 tłumaczył również, że numer do Apoloniusza Tajner zdobył od znajomych i chociaż trener Małysza był bardzo zdziwiony, to tamto połączenie zamieniło się w wieloletnią relację, jaka do dziś trwa pomiędzy Kwaśniewskim i Tajnerem.