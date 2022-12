Wydarzenie, które odmieniło skoki narciarskie. 22 lata temu narodziła się Małyszomania

To niemiecka legenda myśli o Dawidzie Kubackim. Nie ma cienia wątpliwości, czy Polak wygra Turniej Czterech Skoczni

Brak zainteresowania skokami narciarskimi

Nie ma wątpliwości, że pod koniec ubiegłego wieku skoki narciarskie przeżywały w Polsce potężny kryzys. Sukcesy Wojciecha Fortuny były należały już do zamierzchłej przeszłości, a na horyzoncie nie widać było kontynuatorów jego wyników. Podobnie było na początku sezonu 2000/2001, gdy żaden z naszych zawodników nie potrafił dobić do światowej czołówki. Sytuację zmienił dopiero organizowany zawsze na przełomie lat Turniej Czterech Skoczni. To podczas tej imprezy narodził się sportowy fenomen, który rozkochał w sobie miliony Polaków i sprawił, że tydzień w tydzień całe rodziny z wypiekami na twarzach emocjonowały się kolejnymi zawodami PŚ. Właśnie wtedy narodziła się Małyszomania.

Słaby początek i eksplozja formy

Sezon 2000/2001 dla Adama Małysza rozpoczął się niezbyt dobrze. Zawodnik, który miał już wówczas na swoim koncie pojedyncze triumfy w turniejach o PŚ, tym razem zmagania rozpoczął od trzech rozczarowujących występów w Kuopio. Choć do Turnieju Czterech Skoczni przystępował bez większych nadziei, los spłatał mu tym razem ogromnego figla. Już podczas inauguracyjnych zawodów w Oberstdorfie 23-letni wówczas skoczek zasygnalizował wysoką dyspozycję, zajmując czwarte miejsce. W Ga-Pa było jeszcze lepiej, Małysz skończył bowiem na najniższym stopniu podium. Prawdziwy popis dał jednak w Innsbruku oraz Bischofschofen – dwa zwycięstwa i triumf w całym turnieju były naprawdę ogromnym sukcesem. Skoczek z Wisły poszedł jednak za ciosem – do końca sezonu zanotował jeszcze 9 zwycięstw i sięgnął dzięki temu po pierwszą w swojej karierze Kryształową Kulą. W całym kraju zapanowała natomiast Małyszomania.

Jeden z najlepszych skoczków w historii

W kolejnych latach Adam Małysz kontynuował swoje wielkie dzieło, dokładając do dorobku kolejne wspaniałe triumfy. Ostatecznie aż czterokrotnie zdobywał Kryształową Kulę dla zwycięzcy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ma na swoim koncie także cztery złote medale MŚ. Tak naprawdę w dorobku brakuje mu jedynie złotego medalu olimpijskiego. Małysz za wszelką cenę dążył do jego zdobycia, ale finalnie musiał zadowolić się trzema srebrnymi krążkami (Salt Lake City – 2002, 2x Vancouver – 2010) oraz jednym brązowym (Salt Lake City – 2002). „Orzeł z Wisły” karierę zakończył oficjalnie w 2011 roku, mając w dorobku 39 zwycięstw w zawodach rangi Pucharu Świata. Za jego przykładem poszli inni – Kamil Stoch, Dawid Kubacki czy Piotr Żyła w kolejnych latach sprawili, że możemy być dumni z polskich skoczków narciarskich. Tych wszystkich sukcesów nie byłoby jednak bez Adama Małysza. 45-latek pełni obecnie funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ale w wielu polskich domach Małyszomania trwa do dziś. I oby trwała jak najdłużej!