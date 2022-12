i Autor: Cyfra Sport Wielka Krokiew

Problemy na największej polskiej skoczni

Czy Wielka Krokiew będzie gotowa na Puchar Świata w skokach narciarskich? Organizator zabrał głos, jest komentarz do niepokojących doniesień

PAP | mż 17:50

Pisaliśmy już o niepokojących informacjach w sprawie organizacji konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Chodziło o to, że najsłynniejsza polska skocznia Wielka Krokiew ma problemy techniczne, i to od wiosny tego roku! Sytuacja na chwilę przed konkursami zdaje się być niezwykle nieciekawa. Wreszcie głos zabrali organizatorzy, padły konkretne stwierdzenia, ale czy one uspokoją kibiców?