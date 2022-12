Rozpracowali Dawida Kubackiego przez skokami w Wiśle! Polski skoczek musi nad tym popracować, nie ma żartów

Apoloniusz Tajner zaliczył wpadkę przy Kwaśniewskim. Nie był w stanie w to uwierzyć, nerwy odegrały rolę

Współpraca z trenerem Thomasem Thurnbichlerem jak widać, służy polskich skoczkom, a przede wszystkim Dawidowi Kubackiemu. Jeden z najważniejszych zawodników reprezentacji Polski w tym sezonie nie ma sobie równych i w sześciu na osiem tegorocznych konkursów Pucharu Świata, Kubacki znajdował się na podium. Podczas ostatnich zawodów w Engelbergu, kibice i eksperci mogli zwrócić jednak uwagę na to, że Polak dostaje zdecydowanie niższe noty niż chociażby Anze Lanisek. Jak się okazuje, wszystko przez lądowanie Kubackiego.

System oceniania poszczególnych skoczków przez sędziów niejednokrotnie wywoływał burzę i wiele dyskusji, bowiem kibice skoków narciarskich nie mogli zrozumieć dużej rozbieżności w przyznawanych punktach. Tuż przed mistrzostwami Polski, które odbędą się w Wiśle, postanowiono przyjrzeć się temu, jak ląduje Dawid Kubacki i dlaczego dostaje w ostatnim czasie o wiele mniej punktów za styl. Okazuje się, że Polak popełnia małe błędy, które mają jednak ogromne znaczenie.

- Na razie Dawid, przy wykonywaniu telemarku, najczęściej wciska kolano do środka. Żeby zyskać jeszcze wyższe noty, musi to zrobić płynniej, kolana muszą pójść szerzej, by jeszcze bardziej ten telemark był widoczny - powiedział Edward Przybyła, wieloletni i międzynarodowy sędzia w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" wskazując, nad czym w najbliższym czasie musi popracować Kubacki, aby nie tracić punktów.