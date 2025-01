Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w Australian Open?

- Zdecydowanie bardzo się cieszę, że z nią zagram. Jest niesamowitą zawodniczką. Czekam na takie mecze. Dlatego gram w tenisa, więc bardzo się cieszę, że zagram z Igą. Nie pamiętam, kiedy z nią grałam w Stuttgarcie, to było trzy lub cztery lata temu. Byłam dość nowa w torze WTA i nawet wtedy miałam z nią niesamowite wymiany. Przegrałam 1:6, 1:6. Pamiętam, że grała naprawdę intensywnie. Ale myślę, że zawsze masz szansę, nigdy nie wiesz, co się wydarzy w meczu. Postaram się po prostu utrzymać moją passę, podtrzymać swojego ducha walki. Wyjdę na kort i po prostu będę się bawić. Iga to niesamowita zawodniczka. Zawsze lubię oglądać jej mecze. Widziałam jej pierwszego seta z Raducanu. Gra super regularnie. Naprawdę intensywny i wysokiej jakości tenis. Moim celem jest po prostu wyjść tam, spróbować osiągnąć ten poziom i po prostu utrudnić jej to, jak to możliwe - powiedziała Eva Lys o Idze Świątek.