To jemu Iga Świątek zadedykowała zwycięstwo! Wzruszające słowa o członku rodziny

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Australian Open po kapitalnym występie i zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Emmą Raducanu, która w starciu z rozpędzoną Polką była kompletnie bezradna. Po spotkaniu wiceliderka rankingu WTA dostała flamaster i mogła napisać coś na obiektywie kamery. "Pozdrawiam i wysyłam serduszka dla mojego Dziadka" - napisała Iga Świątek, dedykując zwycięstwo bliskiemu członkowi rodziny.

Iga Świątek później rozmowie z Eurosportem zdradziła, że ta spontaniczna dedykacja nie miała bezpośrednio związku z przypadającym za kilka dni świętem - Dniem Dziadka (22 stycznia). - Zawsze chciałam zadedykować jakiś turniej dziadkowi, ale nigdy mi to nie przyszło do głowy, bo nie mam zbyt dużej wyobraźni i nie jestem kreatywna - wyjaśniała z uśmiechem Iga Świątek. - Myślę, że czwarta runda to już jest dobry wynik, więc ten turniej i to jak gram, zasługują na to, żebym mogła go komuś zadedykować. Więc właśnie chciałabym zadedykować go dziadkowi, bo gdyby nie on, to by mnie tutaj nie było. Zawsze wierzył, że mogę osiągać wspaniałe rzeczy na korcie. Mam nadzieje, że u niego wszystko OK, pozdrawiam go i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze długo pograć w Melbourne dla niego - podkreśliła Iga Świątek, która w poniedziałek zagra w 4. rundzie z Evą Lys (nr 128). Niemka przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wskoczyła do drabinki jako lucky loserka i wykorzystała szansę. Dziś pokonała 4:6, 4:6, 6:3 Rumunkę Cristian.