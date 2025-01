Iga Świątek zdemolowała Emmę Raducanu! RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Australian Open

Na żywo Iga Świątek - Emma Raducanu Kiedy gra Iga Świątek 4. runda Australian Open Z kim i o której godzinie kolejny mecz? KONIEC! JAZDA! Na koniec świetny serwis Igi Świątek! Polka rozgromiła Emme Raducanu 6:1, 6:0 i jest w 4. rundzie Australian Open! 40-30 Pewny forhend Igi po dobrym serwisie. Piłka meczowa 30-30 Zaskakujący drugi serwis Igi. Skuteczny 15-30 Agresywny bekhend Igi i wymuszony błąd Emmy 0-30 Autowy bekhend Polki 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 6:1, 5:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Raducanu Iga ma już breakpointa Równowaga. Świetny bekhend Igi po crossie Przewaga - Raducanu. Ładny bekhend Brytyjki 40-40 40-30 Koszmarny błąd Raducanu przy siatce. Breakpoint 30-30 A teraz piękny forhend Igi po crossie z morderczą topspinową rotacją 15-30 Kapitalny bekhend Igi wzdłuż linii 0-30 Znów dobry serwis Brytyjki 0-15 Dobry serwis Raducanu 6:1, 4:0 Gem Świątek. Na koniec Iga trafiła idealnie bekhendem w końcową linię 40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-0 Znakomity forhend Polki. Wcześniej jej świetna reakcja na mocny return rywalki 30-0 As serwisowy Igi Świątek 15-0 Prosty błąd Raducanu 6:1, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Raducanu walczy, ale wygląda na to, że opadła z sił. Iga czuje się bardzo pewnie, dominacja 40-30 Taśma teraz bardzo pomogła Emmie 40-15 Coraz więcej błędów Brytyjki. Chyba opada z sił 30-15 Autowy forhend Świątek 30-0 Świetny return Polki i bojowe "JAZDA" 15-0 Podwójny błąd serwisowy Emmy 6:1, 2:0 Gem Świątek. Iga świetnie dzisiaj kontroluje głębokość uderzeń. Zagrywa głęboko z dużą rotacją, co sprawia ogromne problemy Raducanu 40-30 Iga głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki 30-30 Iga trafiła idealnie w końcową linię po wymianie, w której to rywalka miała inicjatywę 15-30 Raducanu ładnie teraz przyśpieszyła po crossie. Iga nie dała rady odegrać 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 Iga łatwo skończyła punkt po dobrym serwisie 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Broniła się przed przełamaniem Emma, ale nie dała rady. Na koniec błąd Brytyjki Iga ma breakpointa po świetnym forhendzie wzdłuż linii Równowaga. Intensywna szybka wymiana. Na koniec błąd Emmy Przewaga - Raducanu. Ładna akcja Brytyjki zakończona pewnym drive-volleyem Kolejna równowaga po agresywnym ataku Igi Błąd Polki. Przewaga - Raducanu Równowaga. Błąd Emmy po agresywnym returnie Igi Przewaga - Raducanu. Po asie serwisowym Brytyjki 40-40 Znów pewny forhend Raducanu 40-30 Mocny forhend Emmy 40-15 Ale forhend Igi po crossie! Co za rotacja! Są breakpointy 30-15 Duży aut po bekhendzie Raducanu 15-15 Podwójny błąd serwisowy Brytyjki Początek drugiego seta. Serwuje Raducanu 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pełna dominacja Polki, która kapitalnie serwuje. Jej forhend dzisiaj też funkcjonuje świetnie 40-15 As serwisowy Igi. Piłki setowe 30-15 Return Brytyjki w siatkę 15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-0 Błąd Raducanu 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Igi i jej bojowy okrzyk "JAZDA!" Błąd Emmy i jest już breakpoint 40-40 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki 30-40 Błąd Igi, zagrała w siatkę 30-30 Znakomity forhend Polki, trafiła w narożnik kortu 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 Teraz ładny forhend Raducanu wzdłuż linii 15-0 Błąd Brytyjki, forhend w siatkę 4:1 Gem Świątek. Iga trafiała pierwszym podaniem i pewnie kończyła wymiany. Gem do zera 40-0 Dobry bekhend Świątek. Iga dobrze serwuje w tym gemie 30-0 Znów mocny serwis Polki 15-0 Dobry serwis Igi 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetna defensywa Igi i świetny bekhend. Ładnie minęła atakującą przy siatce Raducanu 40-15 Autowy forhend Igi, zagrała ramą rakiety 40-0 Iga agresywnie returnuje, otwierając sobie kort. Teraz poprawiła pewnym bekhendem i są breakpointy 30-0 Polka pięknie przegoniła rywalkę po korcie 15-0 Kapitalny forhend Igi 2:1 Gem Świątek. Na koniec Iga po serwisie ruszyła do siatki. Emma próbowała ją mijać, ale nie trafiła w kort 40-15 Dobry mocny pierwszy serwis Igi 30-15 Pewny bekhend Świątek. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 15-15 Prosty błąd Igi. Zagrała w siatkę, atakując piłkę po wysokim koźle 15-0 Błąd Brytyjki po mocnym bekhendzie Polki 1:1 Gem Raducanu. Na koniec dobry serwis Brytyjki. Iga miała dwa breakpointy, ale nie wykorzystała swoich szans Przewaga - Raducanu. Ładny skrót Brytyjki. Iga dobiegła do piłki, ale została przelobowana Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Brytyjki Przewaga - Raducanu. Znów błąd Świątek 40-40 Raducanu była w głębokiej defensywie, ale wybroniła się. Na koniec Świątek zagrała w aut 40-30 Błąd Polki, bekhend w siatkę 40-15 Agresywny return Igi. Są już breakpointy 30-15 Efektowny forhend Raducanu na koniec szybkiej wymiany 30-0 Autowy forhend Brytyjki 15-0 Mocny i głęboki return Polki 1:0 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Polki. Wygrany do zera. Na koniec znów mocne pierwsze podanie 40-0 Piękny forhend Igi, dokładny i z dużą rotacją 30-0 Mocny serwis Świątek 15-0 Duży aut po forhendzie Raducanu Iga już przed pierwszą piłką dostała ostrzeżenie za zwlekanie z serwisem GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Polka i Brytyjka właśnie pojawiły się na korcie Panie już czekają w korytarzu Iga Świątek i Emma Raducanu zagrają na Rod Laver Arena, głównym korcie Australian Open Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emma Raducanu w 3. rundzie Australian Open. Początek spotkania po godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu

Iga Świątek potrzebowała zaledwie 61 minut na rozgromienie 6:0, 6:2 Słowaczki Rebeki Sramkovej. W 3. rundzie Australian Open poprzeczka może być już zawieszona dużo wyżej, bo na drodze Polki stoi Emma Raducanu. - Nie mam nic do stracenia. Po prostu wyjdę tam i dam z siebie wszystko. Dla mnie mecz z taką rywalką to świetna okazja, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jestem - mówi Raducanu.

Młodsza od Igi Świątek o półtora roku Brytyjka w 2021 r. sprawiła jedną z największych tenisowych sensacji w XXI wieku. Wygrała US Open, do którego musiała przebijać się w kwalifikacjach. Spektakularny sukces w połączeniu z naturalnym wdziękiem i egzotyczną urodą sympatycznej Emmy (ma chińsko-rumuńskie korzenie) zaowocował gigantycznym wybuchem popularności. Wielka Brytania oszalała na punkcie Raducanu, która podpisywała kolejne lukratywne kontrakty reklamowe, stając się jedną z najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie. Raducanu nie poszła jednak na ciosem. Po triumfie w US Open prześladowana przez kolejne kontuzje nie wygrała już ani jednego turnieju. W rankingu WTA zajmuje obecnie dopiero 61. miejsce, ale to głównie wynika z jej kruchego zdrowia. Potencjał cały czas ma ogromny, a w Melbourne spisuje się teraz bardzo dobrze. Tyle, że w czwartkowym meczu z Amandą Anisimovą (6:3, 7:5) narzekała na ból pleców. Korzystała z przerw medycznych i brała leki przeciwbólowe.

- Nie ma sensu patrzeć na ranking, szczególnie gdy grasz przeciwko zawodniczkom, które mają za sobą wielkie zwycięstwa w dużych turniejach i wiesz, że potrafią świetnie zagrać - stwierdziła Iga Świątek pytana o Emmę Raducanu. - Może nie są wystarczająco regularni, żeby mieć wysoki ranking, ale mimo to musisz zachować czujność i być gotowym, ponieważ nie wiesz, co pokażą na korcie - dodała Iga Świątek.