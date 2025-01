Pub Mentzena przeprasza Igę Świątek! Zobowiązał się do wpłaty pieniędzy!

Pub Mentzen w Toruniu po meczu Real Madryt - FC Barcelona użył wygenerowanego przez sztuczną inteligencję internetowego MEMA. Na zamieszczonym fotomontażu Iga Świątek nalewała wódkę do kieliszków. "Kiedy włączyłeś mecz Real Madryt - Barcelona, żeby się pośmiać ale pojawia się ten dziad w korkach i wszystko psuje" - taki napis, nawiązujący do dobrego występu Roberta Lewandowskiego i jego rywalizacji z Igą Świątek, był na MEMIE. Pub zamieścił go na swoim profilu na Facebooku, zachęcając klientów do odwiedzenia ich lokalu. Czyli zrobił to w celach komercyjnych. "A wam jak się podobał wczorajszy mecz? Po więcej sportowych wrażeń zapraszamy do naszego pub!!" - napisał admin prowadzący profil pubu Mentzena, który należy do polityka Konfederacji i kandydata tej partii na prezydenta RP.

Przedstawiciele Igi Świątek prawdopodobnie skontaktowali się z pubem. Na profilu lokalu ukazało się oświadczenie z przeprosinami i zobowiązaniem do wpłaty pieniędzy w ramach zadośćuczynienia.

"Przepraszamy Panią Igę Świątek za bezprawne użycie jej wizerunku i wykorzystanie go do wygenerowania materiału zamieszczonego na naszym profilu. Zobowiązujemy się, że Pub Mentzen w przyszłości nie opublikuje żadnych treści z wykorzystaniem wizerunku Pani Świątek. Jednocześnie informujemy, że zobowiązujemy się do wpłaty zadośćuczynienia na organizację pomagającą w walce z uzależnieniem alkoholowym" - czytamy w oświadczeniu Pubu Mentzen.

