i Autor: AP Coco Gauff

Australian Open

Kiedy gra Coco Gauff z Belindą Bencic? O której godzinie mecz 4. runda Australia Open

Mecz Coco Gauff - Belinda Bencic to hit w 4. rundzie Australian Open. Młoda Amerykanka jest w wielkiej formie, co potwierdza w kolejnych meczach. Na jej drodze stoi Szwajcarka Belinda Bencic. Mistrzyni olimpijska z Tokio niedawno wróciła do touru po urodzeniu dziecka. Sprawdź, kiedy gra Coco Gauff z Belindą Bencic O której godzinie mecz?