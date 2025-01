Pogrzeb Andrzeja Kraśnickiego. Ostatnie pożegnanie byłego prezesa PKOl. Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach

Mariusz Jurkiewicz o nieskuteczności polskich szczypiornistów z rzutów karnych. Miał na to pewien sposób, może to jest lekarstwo?

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Kraśnickiego. Spoczął na cmentarzu w Poznaniu

Prezes Andrzej Kraśnicki to zasłużona postać dla polskiego sportu i ruchu olimpijskiego. W latach 2010-2023 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC), członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), a także prezesem Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

Nic więc dziwnego, że pogrzeb Kraśnickiego zgromadził wiele osób, nie tylko z grona rodziny, które chciały pożegnać byłego prezesa PKOl. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 18 stycznia w Poznaniu. Zmarłego pożegnał m.in. prezydent Andrzej Duda.

- W imieniu Rzeczypospolitej Panie Prezesie z całego serca dziękuję. Wytyczył Pan szlaki, którymi mam nadzieję podążymy po to, by sprawy polskie w sporcie i poza nim prowadzone były dobrze. I dla budowania i osiągania w ten sposób sukcesów, jak czynił to Pan przez całe swoje życie – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości.

W listopadzie 2024 roku Prezydent Andrzej Duda nadał Andrzejowi Kraśnickiemu Krzyż Wieki Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego, za zaangażowanie w promowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz wkład w rozwój międzynarodowej współpracy.