i Autor: AP KIEDY gra Hurkacz 3. runda Australian Open Hurkacz - Shapovalov O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz AO 2023 III runda

Australian Open 2023

KIEDY gra Hurkacz 3. runda Australian Open Hurkacz - Shapovalov O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz AO 2023 III runda

ch 16:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hurkacz - Shapovalov O której godzinie gra Hurkacz Australian Open KIEDY gra Hurkacz kolejny mecz 3. runda. Hubert Hurkacz wreszcie się przełamał w Australian Open! Polak to od kilku lat zawodnik ze światowej czołówki, ale w Melbourne nigdy nie doszedł do 3. rundy. - Bardzo się cieszę, że wreszcie się udało - mówił zadowolony z siebie Hurkacz, który czeka już na kolejny mecz. W 3. rundzie jego rywalem będzie Kanadyjczyk Denis Shapovalov (nr 22), z którym wrocławianin radził sobie do tej pory bardzo dobrze. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz w 3. rundzie Australian Open O której gra Hurkacz kolejny mecz AO 2023.