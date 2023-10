Kiedy gra Hurkacz ATP Paryż 2023 Hurkacz - Korda O której godzinie gra Hurkacz pierwszy mecz w Paryżu

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w turnieju ATP w Paryżu, a jego pierwszy rywal to Amerykanin Sebastian Korda (nr 24). Polak ma mało odpoczynku po wyczerpującym występie w Bazylei. Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Korda w 1. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu zostanie rozegrany we wtorek 31 października. Poniżej więcej informacji.

Kiedy Hurkacz gra w Paryżu Hurkacz - Korda O której gra Hurkacz

Hubert Hurkacz mimo bolesnej kontuzji nogi walczył ambitnie, ale przegrał 6:7(3), 6:7(5) w finale turnieju ATP w Bazylei ze świetnie dysponowanym Feliksem Augerem-Aliassime. Kanadyjczyk to dobry kumpel Polaka, często razem trenują, grywali też z sukcesami w debla. W finale sentymentów nie było, a natchniony rywal pokazał, że odbudował wielką formę. Hurkacz walczy o awans do prestiżowych ATP Finals i mimo porażki w finale w Bazylei wciąż jest blisko tego celu. Nasz tenisista w rodzinnym mieście Rogera Federera zaprezentował się bardzo dobrze, ale w meczu o tytuł musiał uznać wyższość Augera-Aliassime. Już na początku drugiego seta wrocławianin zaczął wyraźnie utykać i krzywić się z bólu. Mimo cierpienia grał ambitnie do końca. Niestety w końcówce tenisista z Montrealu był znów zabójczo skuteczny. Polak za awans do finału w Bazylei zarobił 220 950 euro.

Hurkacz - Korda O której godzinie gra Hurkacz ATP Paryż 2023

Przed Hubertem Hurkaczem teraz jeszcze większy turniej - ATP Masters 1000 w Paryżu. Zacznie , a jego rywalem w 1. rundzie będzie Amerykanin Sebastian Korda, którego Hubi pokonał niedawno na drodze do triumfu w Szanghaju (6:3, 6:4). W rankingu ATP Race, w którym toczy się walka o ATP Finals, wrocławianin jest na 10. miejscu, a w prestiżowych mistrzostwach zagra najlepsza ósemka. Hurkacz traci zaledwie 25 pkt do Taylora Fritza i 215 pkt do Holgera Rune.

Kiedy gra Hurkacz ATP Paryż O której gra Hurkacz w Kordą

Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Korda w 1. rundzie turnieju ATP w Paryżu zostanie rozegrany we wtorek 31 października 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Korda w Paryżu. Transmisje TV z turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej