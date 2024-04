i Autor: AP Kiedy gra Hurkacz Monte Carlo Hurkacz - Draper O której godzinie gra Hurkacz pierwszy mecz?

ATP Monte Carlo

Kiedy gra Hurkacz Monte Carlo Hurkacz - Draper O której godzinie gra Hurkacz pierwszy mecz?

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Monte Carlo, gdzie od kilku lat mieszka i spędza dużo czasu. To turniej rangi Masters 1000 czyli bardzo duży i prestiżowy. Pierwszy rywal Polaka to Brytyjczyk Jack Draper. Hurkacz ma mało czasu na odpoczynek po triumfie w turnieju ATP w Estoril. Do rywalizacji w Monte Carlo przystąpi praktycznie z marszu po podróży z Portugalii. To czwarty mecz Hurkacz - Draper, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polaka. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz.