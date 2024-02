Kiedy gra Hurkacz? O której Hubert Hurkacz - Humbert? ATP Dubaj Hurkacz - Humbert kiedy o której mecz Hurkacza dzisiaj 29.02

Hurkacz - Humbert KIEDY? O której gra Hubert Hurkacz w Dubaju

Hubert Hurkacz przyzwyczaił kibiców do zaciętych bojów i nie inaczej jest w Dubaju. Najlepszy polski tenisista był o włos od odpadnięcia z turnieju ATP 500 już w pierwszej rundzie. W emocjonalnym rollercoasterze z Janem-Lennardem Struffem (ATP 25.) rozegrał trzy tie-breaki, musiał bronić dwóch piłek meczowych, ale ostatecznie okazał się lepszy 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (6) po blisko trzech godzinach gry. Następnie rozstawiony z "3" Polak miał dzień przerwy, w którym poznał rywala w drugiej rundzie. Został nim Australijczyk Christopher O'Connell (ATP 68.), z którym zmierzył się w środę. Był to kolejny mecz, w którym Hurkacz potrzebował tie-breaka, jednak awans do ćwierćfinału przyszedł mu nieco łatwiej niż zwycięstwo ze Struffem. Ósmy tenisista świata wygrał 7:6 (5), 6:4 i zameldował się w ćwierćfinale, w którym spotka się z Ugo Humbertem.

Dla Hurkacza jest to czwarty ćwierćfinał w Dubaju w karierze, w tym trzeci z rzędu. W walce o półfinał czeka go kolejne starcie z dobrze znanym Francuzem. Tylko w tym roku Polak i Humbert grali już w Australian Open i Marsylii. W Melbourne Hurkacz okazał się lepszy w trzeciej rundzie, ale kilka tygodni później francuski tenisista zrewanżował się mu w półfinale przed własną publicznością. W czwartek dojdzie do ich trzeciej konfrontacji w ciągu kilku tygodni, a piątej w historii. Obecny bilans jest korzystny dla Hurkacza, który wygrał trzy wcześniejsze mecze. Porażka w Marsylii była jego pierwszą z Humbertem. Liczymy na to, że w Dubaju wróci na zwycięskie tory przeciwko obecnie 18. rakiecie świata!

Mecz Hubert Hurkacz - Ugo Humbert w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju odbędzie się w czwartek, 29 lutego. Będzie to ostatni mecz dnia na korcie centralnym i rozpocznie się tuż po zakończeniu meczu Miedwiediew - Davidovich Fokina. Hurkacz i Humbert zaczną mecz najwcześniej o godzinie 17:30.