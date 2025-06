Iga Świątek zagra z Aryną Sabalenką w półfinale Roland Garros!

Iga Świątek i Elina Switolina to dwie dobre koleżanki. Doświadczona Ukrainka gościła choćby na charytatywnym meczu Igi z Agnieszką Radwańską w Krakowie i sędziowała to spotkanie. Świątek i Switolina grały ze sobą cztery razy, a Polka wygrała trzy z tych spotkań. Jedynej porażki doznała w pamiętnym ćwierćfinale Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6, 2:6). Ostatnio panie zmierzyły się w tym sezonie w Miami Open i Iga wygrała to spotkanie 7:6, 6:3.

Iga Świątek pokonała Elinę Switolinę i jest w półfinale!

31-letnia Elina Switolina zajmuje 14. miejsce w rankingu. Znana jest z dużej waleczności. Awans do ćwierćfinału Roland Garros wywalczyła, pokonując 4:6, 7:6, 6:1 Jasmine Paolini, ubiegłoroczną finalistkę. W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. - Elina zawsze walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być w stu procentach odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo ona potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Na pewno ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką - mówi Iga Świątek o Ukraince. - Ma ogromne doświadczenie, zawsze była solidną zawodniczką. Jest bardzo waleczna, do wszystkiego dobiegnie. Nie gra na najszybszym tempie, ale na takim, które dobrze kontroluje - analizowała.

Iga Świątek i Elina Switolina grały w ekstremalnie trudnych warunkach. Na korcie wiał bardzo silny wiatr. W pierwszym secie lepiej radziła sobie Polka, ale wynik 6:1 jest mocno mylący, bo dużo było zaciętych gemów i walki na przewagi. Nasza gwiazda wygrywała najważniejsze piłki. Switolina starała się grać bardzo agresywnie, wiedząc, że tylko w ten sposób może nawiązać z Igą walkę. W pierwszym secie popełniała dużo błędów.

Drugi set był już bardzo zacięty. Iga Świątek musiała nawet odrabiać stratę przełamania. - Powinnam mieć większą intensywność na początku drugiego seta, ponieważ Elina jest takim typem zawodniczki, która gra lepiej pod presją, kiedy przegrywa, zawsze się podnosi. Musiałam być na to gotowa. I cieszę się, że zaraz po tym, jak zobaczyłam, że moja intensywność spadła, znów ją podniosłam - analizowała Iga. - Serwowało się ciężko, również z powodu wiatru. Potem wiatr trochę osłabł - dodała Iga w czasie pomeczowego wywiadu.

Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale Roland Garros

Iga Świątek przy stanie 5:5 w drugim secie przełamała podanie rywalki i serwowała po zwycięstwo. I wtedy posłała trzy asy serwisowe w gemie! Asem skończyła mecz. W półfinale zagra z Aryną Sabalenką, liderką rankingu. - Ona ma świetny sezon, więc nie będę kłamać. Na pewno będzie to trudny mecz, ale cieszę się na wyzwanie - stwierdziła Iga.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka grały ze sobą aż 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 8-4 dla Polki. Ostatnio górą była Białorusinka - 6:3, 6:3 na bardzo szybkim korcie w Cincinnati. Wcześniej trzykrotnie górą była Iga - w WTA Finals 2023 oraz w finałach w Madrycie i w Rzymie (w 2024 r.). Świątek i Sabalenka przed Roland Garros znów ze sobą trenowały, co ostatnio zdarza im się dość często. Polka i Białorusinka jeszcze dwa lata temu nie darzyły się sympatią, o czym Polka mówiła nawet otwarcie w rozmowie z "Super Expressem". Potem jednak ich relacje wyraźnie się ociepliły. W czasie WTA Finals Rijadzie świat obiegły zdjęcia, na których Polka i Białorusinka po treningu wygłupiały się razem, nagrywając zabawne wideo.

- Oczywiście, to ja wpadłam na pomysł z tym wideo - zdradziła Aryna Sabalenka. - Trenowałyśmy razem, a potem podeszłam i zagadnęłam: "Iga, mam pomysł". Ona na to: "TikTok? Zawsze się wtedy usztywniam, ale spróbujmy". Jej zespół zdradził mi potem, że jako pierwsza przekonałam ją, żeby nagrała film na TikToku, więc pomyślałam sobie: "Wow, to robi wrażenie!". I myślę, że to było fajne. Tak naprawdę nigdy nie miałyśmy okazji, żeby się do siebie zbliżyć i nawet dobrze się razem bawić, więc to był naprawdę fajny moment. Na korcie jesteśmy oczywiście rywalkami i każda chce pokonać tę drugą, ale poza kortem powinnyśmy czasami się spotkać i dobrze się bawić - dodała Sabalenka.

Kiedy półfinał Świątek - Sabalenka O której godzinie mecz w Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale Roland Garros 2025 zostanie rozegrany w czwartek 5 czerwca. Początek półfinału Świątek - Sabalenka o godzinie 15. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz na platformie streaminigowej MAX.

