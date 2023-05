i Autor: AP KIEDY gra Hurkacz Roland Garros O której gra Hurkacz - Goffin O której godzinie mecz Hurkacza 1. runda French Open Paryż

Roland Garros 2023

KIEDY gra Hurkacz Roland Garros O której gra Hurkacz - Goffin O której godzinie mecz Hurkacza 1. runda French Open Paryż

ch 10:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hurkacz - Goffin O której godzinie gra Hurkacz Roland Garros KIEDY gra Hurkacz pierwszy mecz w Paryżu. Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Roland Garros 2023, a jego pierwszy rywalem będzie Belg David Goffin. Najlepszy polski tenisista (nr 13 ATP) w Paryżu jest rozstawiony i z pewnością mógł wylosować łatwiejszego rywala w 1. rundzie. Goffin zajmuje dopiero 113. miejsce w rankingu, ale to głównie efekt problemów ze zdrowiem, a potencjał wciąż ma duży. To trzeci mecz Hurkacz - Goffin, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz Roland Garros O której gra Hurkacz mecz w Paryżu.