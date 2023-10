Kiedy gra Iga Świątek 2. runda WTA Pekin Świątek - Graczewa O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka

Iga Świątek jest już w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie po zwycięstwie 6:4, 6:3 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (nr 55 WTA). Po słabym występie Polki w Tokio jej kibice martwili się o jej formę, ale wygląda na to, że była to tylko chwilowa gorsza dyspozycja po dłuższej przerwie w grze. Iga Świątek w 2. rundzie turnieju w Pekinie zagra z Warwarą Graczewą. Pochodząca z Rosji reprezentantka Francji dzień wcześniej pokonała 6:2, 3:6, 6:1 Rosjankę Anastazję Potapową.

Iga Świątek w Pekinie gra po raz pierwszy. Wiceliderka rankingu w stolicy Chin walczy po kiepskim występie w Tokio. Polka odpadła tam już w ćwierćfinale, popełniając aż 50 niewymuszonych błędów w przegranym 2:6, 6:2, 4:6 meczu z Rosjanką Weroniką Kudermietową, późniejszą zwyciężczynią turnieju. - Czułam się nieco zardzewiała w Tokio, ale, po trzech tygodniach bez grania w turniejach możesz się tak trochę czuć - tłumaczyła wyraźnie gorszą dyspozycję Iga Świątek, podkreślając, że teraz skupia się głównie na treningach i rozwoju jej tenisa. Bardzo mocno obsadzony turniej w Pekinie to zawody rangi WTA 1000, jedna z największych w tourze. Przed laty dwa razy wygrała go Agnieszka Radwańska. Ostatnio impreza w związku z pandemią i skandalem z tenisistką Shuai Peng zniknęła na kilka lat z kalendarza. Teraz wróciła do cyklu.

Iga Świątek i Warwara Graczewa w Pekinie zagrają ze sobą po raz pierwszy. Reprezentująca Francję rosyjska tenisistka gra siłowy tenis i potrafi być bardzo niebezpieczna. A Iga Świątek sama przyznaje, że odczuwa trudy ciężkiego, wyczerpującego i długiego sezonu. Dla niej to ostatni występ przed kończącymi sezon WTA Finals w Cancun. - To ostatnie turnieje w sezonie, więc z pewnością nie jestem w stu procentach świeża. Ale dam z siebie wszystko. Moim głównym celem jest poprawa gry pod względem techniki i taktyki, chcę rozwijać się jako zawodniczka, zamiast gonić za punktami w rankingu - podkreślała Iga Świątek. - Cieszę się, że po US Open miałam tydzień, w czasie którego mogłam odpocząć i przede wszystkim wrócić do domu, bo wcześniej, w trakcie sezonu, wypoczywałam jednak za granicą i już bardzo tęskniłam. Miałam czas, żeby odpocząć oraz potrenować - stwierdziła Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

Mecz Iga Świątek - Warwara Graczewa w 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany we wtorek 3 października. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Graczewa. Transmisje TV z turnieju WTA w Pekinie na antenie Canal+ Sport.