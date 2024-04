Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Stuttgart z kim gra Świątek? O której ćwierćfinał Igi Świątek w Stuttgarcie

Iga Świątek uchodzi za największą specjalistkę od gry na mączce, co potwierdziła już w pierwszym meczu w Stuttgarcie. Elise Mertens postawiła jej naprawdę trudne warunki, ale musiała uznać wyższość liderki rankingu WTA, która w hali w Stuttgarcie wygrała dziewiąty mecz z rzędu. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału, w którym ponownie będzie faworytką, choć czeka ją naprawdę głośne i interesujące starcie.

WTA Stuttgart: kiedy ćwierćfinał Igi Świątek? Z kim gra Świątek w ćwierćfinale

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Emma Raducanu - Linda Noskova. Obie te tenisistki to prawdziwe gwiazdy młodego pokolenia, których nie trzeba przedstawiać. Brytyjka to pamiętna zwyciężczyni US Open 2021, i choć później nie nawiązała do tego sukcesu, to na mączce uchodzi za naprawdę dobrą zawodniczkę. Z kolei Czeszka to jedna z najtwardszych rywalek Igi w tym sezonie. Wszyscy pamiętają jej sensacyjną wygraną z Polką w Australian Open, a ostatnio Noskova była o włos od pokonania Świątek w Miami. Ich rywalizacja powoli przechodzi do historii, a niewykluczone, że jej kolejny akt będzie miał miejsce właśnie w Stuttgarcie.

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Stuttgart? Z kim i o której gra Świątek

Rywalki Polki wyszły na kort tuż po jej meczu z Mertens. Świątek może więc regenerować się i obserwować kolejną przeciwniczkę. Będzie miała też drobny bonus w postaci kilku godzin więcej na odpoczynek. Ćwierćfinały turnieju WTA 500 w Stuttgarcie zaplanowano na piątek. To właśnie wtedy Iga Świątek zagra kolejny mecz z Raducanu lub Noskovą. Na razie nie znamy jeszcze dokładnej godziny, ale gdy tylko pojawi się plan gier na piątek, zaktualizujemy ten artykuł.

