Kiedy gra Iga Świątek Indian Wells 2024 Świątek - Collins O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz?

Iga Świątek poznała walkę w Indian Wells. Polka rywalizację w Indian Wells zacznie w 2. rundzie i zagra z Amerykanką Danielle Collins, która ograła 7:6, 7:6 rosyjską kwalifikantkę Erikę Andriejewą. To siódmy mecz Świątek - Collins, a bilans tek rywalizacji to 5-1 dla Polki, ale kibiców liderki rankingu WTA nie trzeba uświadamiać, jak ciężki to może być dla niej sprawdzian. Iga ostatnio stoczyła z tą tenisistką niezwykle dramatyczny bój w 2. rundzie Australian Open. W trzecim secie przegrywała 2:4 i 0-40, ale poderwała się do walki i odwróciła losy spotkania.

Iga Świątek grała z Danielle Collins już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 5-1 dla Polki. Amerykanka pokonała Igę 6:4, 6:1 w półfinale Australian Open 2022, ale w pozostałych meczach lepsza była Świątek. W poprzednim sezonie rozgromiła ją 6:1, 6:0 w Cincinnati w 2023 r, a kilka dni wcześniej wygrała z tenisistką z USA również w Montrealu (6:3, 4:6, 6:2). Collins gra bardzo agresywny tenis. Potężnie reurnuje. Jednak popełnia też sporo błędów, często w jej grę wkrada się chaos. Potrafi być bardzo niebezpieczna, ale Iga Świątek będzie oczywiście faworytką. - Czuję się świeża i gotowa do walki - zapewnia Polka, która w Indian Wells miała też dwa dni wolne, w czasie których mogła odpocząć. Danielle Collins zdradziła już, że to jej ostatni sezon w karierze. To właśnie marcowe turnieje w Indian Wells i Miami w 2018 r. były dla niej przełomem. Dlatego na pewno będzie chciała w nich dobrze wypaść.

Iga Świątek nie miała szczęścia w losowaniu Indian Wells, ale zaraz po opublikowaniu drabinki zaskoczyła kibiców zdjęciem, na którym uśmiechnięta i wyraźnie zrelaksowana wyleguje się na leżaku, czytając książkę. Oby w jeszcze lepszym nastroju była po kolejnych zwycięstwach w prestiżowym turnieju w Kalifornii, który nazywany jest piątym Szlemem. Mistrzyni zgarnie 1,1 mln dolarów (ok. 4,4 mln zł).

Iga Świątek dwa lata temu ustrzeliła w USA "słoneczny dublet", triumfując w Indian Wells i Miami Open, ale w 2023 r. przeżyła bolesne rozczarowanie. W Kalifornii odpadła w półfinale (2:6, 2:6 z Rybakiną), doznając na dodatek groźnej kontuzji żeber, przez którą wycofała się z turnieju na Florydzie. Teraz polska dominatorka będzie chciała znów pokazać moc, a przy okazji rozbić bank!

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju Indian Wells zostanie rozegrany w piątek 8 marca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Collins. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

