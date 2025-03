Magda Linette nie zwalnia tempa! Doświadczona tenisistka z Poznania odbudowała wysoką formę i rozegrała kolejny znakomity mecz. Wykorzystała też kiepską dyspozycję Coco Gauff, która rozegrała bardzo słabe spotkanie, popełniając mnóstwo błędów. Dużo solidniejsza Linette wygrała 6:4, 6:4 i było to jej pierwsze zwycięstwo nad tą tenisistką z USA. Polka po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Miami Open.

To był kolejny znakomity mecz Magdy Linette w Miami Open. Polka najpierw pokonała dwie mocne Rosjanki - 7:6, 6:2 Anastazję Pawluczenkową i również 7:6, 6:2 Jekaterinę Aleksandrową. Następną rywalką poznanianki była utalentowana 19-letnia Czeszka Linda Fruhvirtova. Linette rozegrała kolejne kapitalnie spotkanie. Grała ofensywnie, przejmując często inicjatywę. A zarazem bardzo solidnie. Widać, że zbudowała dużą pewność siebie, która niesie ją w kolejnych pojedynkach. Wygrała 7:5, 6:4.

Z kim gra Magda Linette w ćwierćfinale Miami Open?

Magda Linette w ćwierćfinale Miami Open zagra z doskonale znaną polskim kibicom Włoszką Jasmine Paolini (nr 6). Mówiąca bardzo ładnie w naszym języku sympatyczna tenisistka z Italii pokonała 3:6, 6:4, 6:4 Japonkę Naomi Osakę. Linette i Paolini grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Magdy, która ostatnio rozbiła przemęczoną Jasmine 6:4, 6:0 rok temu w Pekinie.

W Miami Magdzie Linette towarzyszy Agnieszka Radwańska, zwyciężczyni tego turnieju z 2012 roku. I widać, że rady krakowianki się przydają. Linette przyznała, że wiele czerpie od Radwańskiej. Poznanianka wymieniła elementy, które poprawiła przy starszej koleżance. - Więcej uwagi zwracam na oddawanie szybszych piłek. Zmieniłam nastawienie i zaczęłam więcej nad tym pracować. Właśnie mecze z Pawluczenkową i Aleksandrową pokazały, że zdecydowanie lepiej oddawałam te piłki. Na to Agnieszka kładzie bardzo duży nacisk - zdradziła Magda Linette w rozmowie z PAP. - Bardzo dużo rozmawiamy. Udziela mi się jej spokój i logiczne, bezemocjonalne podejście do gry. Pokazuje mi tenisowy świat z innej strony i to jest bardzo fajne. Ona rozumie moje emocje i nie ocenia mnie, a przecież mogłaby to robić.

Magda Linette - Jasmine Paolini Kiedy mecz w Miami Open?

Mecz Magda Linette - Jasmine Paolini w ćwierćfinake Miami Open zostanie rozegrany we wtorek 25 marca 2025. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.