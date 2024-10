Kiedy gra Magda Linette z Coco Gauff O której godzinie mecz Ćwierćfinał WTA Wuhan

Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy, czego dokonały Linette i Fręch. Zapisały się w historii, co za wyczyn

Magda Linette jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan, a jej kolejna rywalka to Amerykanka Coco Gauff. Na otwarcie rywalizacji w tej imprezie poznanianka w znakomitym stylu pokonała 6:2, 6:2 Ludmiłę Samsonową, z którą przegrała wszystkie trzy wcześniejsze spotkania. Kolejną rywalką Linette była Ukrainka Łesia Curenko. Przy prowadzeniu Polki 5:2 rywalka poddała mecz z powodu kontuzji. W następnym meczu rozpędzona Magda znów pokazała wielką klasę, deklasując 6:2, 6:3 Rosjankę Darię Kasatkinę, nr 11 WTA.

Magda Linette po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 i jest trzecią Polką w historii, która wywalczyła awans do 1/4 finału imprez tej rangi - po Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek. Poznanianka po raz drugi zagra z Coco Gauff. Poprzednio panie grały dawno, w 2021 r. Młoda Amerykanka wygrała wtedy 5:7, 6:3, 6:4 w 1. rundzie US Opem. Coco Gauff przed turniejem w Wuhan triumfowała w Pekinie.

Magda Linette przed turniejem w Wuhan mocno podpadła chińskim kibicom. Chodzi o niefortunnego posta, jaki Magda zamieściła w mediach społecznościowych kilka dni temu. "Baza wirusów została zaktualizowana" - napisała Linette, zamieszczając zdjęcie z pociągu, w którym dojeżdżała do stacji Wuhan. To było oczywiście żartobliwe zawiązanie do pandemii koronawirusa, która miała się zacząć właśnie w tym mieście. Na forach chińskich kibiców zawrzało, Azjaci poczuli się urażeni tym żartem i domagali się nawet ukarania Polki, która po pewnym czasie skasowała tego posta.

W trakcie pomeczowego wywiadu po pojedynku z Samsonową Magda Linette próbowała przeprosić kibiców. - Wiem, że niektórych z was uraziłam, więc naprawdę chciałabym... - zaczęła swoją wypowiedź, ale wtedy przeprowadzająca wywiad kobieta w bardzo niegrzeczny sposób jej przerwała: - Mów o swojej rywalce! - warknęła.

Mecz Magda Linette - Coco Gauff w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan zostanie rozegrany w piątek 11 października 2024. Początek meczu Linette - Gauff o godzinie 5 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.

